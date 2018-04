Определен лучший женский рэп всех времен

Издание The Guardian составило рейтинг лучших хип-хоп-композиций в истории, авторами и исполнителями которых выступили женщины. Лидером списка стал трек The Rain рэперши Мисси Эллиотт.

Композиция вышла в 1997 году. В ней используются сэмплы песни блюзовой певицы Энн Пибл I Can't Stand the Rain, выпущенной в 1973-м. Музыкальные критики назвали трек Эллиотт «зацикленным минималистским произведением искусства».

На втором месте оказалась композиция Big Momma Thang исполнительницы Лил Ким. В ней рэперша заявляет, что мужчина, который занимается с ней сексом, должен довести ее до оргазма минимум 24 раза.

На третьей строчке — трек Bodak Yellow от хип-хоп-певицы Карди Би. В 2017-м песня вошла в топ-10 лучших композиций года по версии журнала Rolling Stone

В топ-10 также попали треки Two Minute Brother исполнительниц BWP, Doo Wop рэперши Лорин Хилл, Did It On ‘Em Ники Минаж, 212 за исполнением Азалии Бэнкс, Buffalo Stance шведки Нене Черри и композиция Not Tonight, появившаяся благодаря коллаборации Энджи Мартинез, Лил Ким, Мисси Эллиотт, Left Eye и Da Brat. Завершает рейтинг песня I’ll Be американской рэперши Фокси Браун.