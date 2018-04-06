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Служебное жилье готовы предоставить медикам в Находке
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Служебное жилье готовы предоставить медикам в Находке 

АиФ-Владивосток 25 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Под служебное жилье планируется передать 10 комнат из муниципального фонда. В шести из них необходимо сделать ремонт — соответствующие средства уже предусмотрены в городском бюджете. Еще четыре комнаты уже готовы к заселению.
По словам главврача городской больницы Находки Владимира Якушина, жилплощадь предусмотрена для иногородних специалистов.
«У нас не хватает педиатров и терапевтов. Мы готовы оказать помощь иногородним специалистам, которые приедут к нам работать, в том числе предоставить служебное жилье, этот вопрос сейчас решаем с администрацией города», — отметил он.
В этом году по инициативе врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко студенты медицинского вуза отправятся на стажировки в муниципалитеты. На время практики будущие врачи, которые поедут в Находку, также смогут бесплатно жить в предоставленных комнатах.
Глава города Андрей Горелов подчеркнул, что важно не только привлечь, но и создать необходимые условия, чтобы молодые специалисты остались в муниципалитете.
«Благодаря участию краевых властей, к нам на практику приедут молодые кадры, наша задача — замотивировать их остаться здесь жить и работать», — сообщил он.
Отметим, вопрос кадрового обеспечения главной больницы Находки глава региона Андрей Тарасенко поднял во время рабочей поездки в муниципалитет. Врио Губернатора сообщил, что Находкинская больница войдет в число медучреждений края, куда департамент здравоохранения в этом году направит на стажировку студентов из ТГМУ. При этом глава города Андрей Горелов должен обеспечить молодых специалистов жильем.
Глава региона также подчеркнул, что молодые врачи региону крайне необходимы, и руководство края готово поддерживать выпускников медицинского университета, планирующих связать свою карьеру с Приморьем.
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