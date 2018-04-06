На следующей неделе в трёх районах Уфы отключат воду

На следующей неделе, с 10 по 12 апреля включительно, в трёх районах Уфы временно отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Орджоникидзевский район:10 апреля с 11:00 до 19:00 без воды останутся по адресам: Блюхера, 23, 25, 27, 29, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1, 50; Бульвар Славы, 9, 11; проспект Октября, 127/1, 129/3, 131/1а;12 апреля с 11:00 до 19:00 воды не будет у жителей: Блюхера, 13, 17; проспект Октября, 117/2, 117/3, 119/3.

Октябрьский район:10 апреля с 14:00 до 22:00 воду отключат на: Российской, 167/2, 171/1; Бульваре Тюлкина, 4, 4/1; Бульваре Давлеткильдеева, 5/2;12 апреля с 10:30 до 18:30 отключение воды: Российская, 159, 161, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в; Бульвар Тюлькина, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2; Бульвар Давлеткильдеева, 3/1, 3/2, 5/1.

Калининский район:11 апреля с 10:00 до 20:00 воды не будет по адресам: Первомайская, 61, 63а; 40 лет Октября, 12а, 14;12 апреля с 10:00 до 20:00 воду отключат у людей проживающих по адресам: Гвардейская, 46, 48, 48/1, 48/3, 52, 54, 54/1, 54/2; Стадионная, 11.