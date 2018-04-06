Прокололись на асфальте: прокуратура уличила в мошенничестве подрядчиков таможни

Транспортная прокуратура Новосибирска выявила факт хищения 250 тысяч рублей при благоустройстве территории, принадлежащей Новосибирской таможне.

О краже бюджетных денег стало известно после проверки, которую провели в феврале этого года.

«Проводилась проверка по поводу проведения ремонта территории принадлежащего таможне, благоустройства. Провели проверку, специалисты сделали замеры. Было установлено, что не соответствовали объёмы работ, марка асфальта и его толщина. Благоустройство территории проводилось в 2016 году», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник новосибирского транспортного прокурора Сергей Подхалюлин.

По информации прокуратуры, работы по благоустройству вела компания «ТехСтрой», офис которой находится на улице Блюхера в Ленинском районе города. Получить оперативный комментарий у директора компании корреспонденту НГС не удалось. «Директор на совещании, будет не раньше 17:00», — сообщили в офисе компании.

В пресс-службе Новосибирской таможни сообщили, что в ведомстве уже приняли все меры для устранения нарушений.

«Должностное лицо, которое допустило их (нарушения — А. С.), уволено со службы», — добавили в пресс-службе таможни.

Сейчас прокуратура завела уголовное дело в отношении неназванных представителей ООО «ТехСтрой» по ч.3. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Вчера стало известно, что семеро новосибирцев пошли под суд за мошенничество с поставками медоборудования.