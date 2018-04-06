В День космонавтики в Парке Горького откроется сезон наблюдений за небесными светилами

После полугодового перерыва знаменитая народная обсерватория откроет свои двери. В этот день гостей парка ждут четыре астрономические экскурсии, которые проведут сотрудники обсерватории. Днем можно будет понаблюдать за Солнцем и Венерой, а вечером — увидеть звезды и галактики. Также в парке организуют квест и лекцию о тайнах космоса. В День космонавтики все мероприятия будут бесплатными.

«Сезон наблюдений в нашей обсерватории традиционно открыт с 12 апреля по 30 сентября. В этот период погода способствует лучшей видимости небесных объектов. В астрономическом павильоне установлены два мощных телескопа: один — для дневных наблюдений с увеличением до 100 крат, другой — для вечерних, с увеличением до 500 крат», — пояснили в пресс-службе Парка Горького.

В четверг, 12 апреля, в 15:30 и в 16:30 всех желающих приглашают на дневные астрономические экскурсии. На них посетителям обсерватории расскажут об устройстве телескопов. Гости смогут наблюдать за Солнцем, увидеть солнечные пятна и протуберанцы — плотные сгустки плазмы, которые поднимаются над Солнцем и удерживаются над его поверхностью в течение определенного времени. Кроме того, можно будет рассмотреть вторую по удаленности от Солнца планету — Венеру.

Вечерние экскурсии начнутся в 20:30 и в 22:00. На них расскажут о принципе работы телескопов и помогут найти на вечернем небе звездные скопления, а также галактики, которые находятся в миллионах световых лет от нас.

В перерыве между экскурсиями гостей приглашают принять участие в квесте «В поисках звезд», который пройдет по всей территории Парка Горького. Он начнется в 18:00 у здания обсерватории. Собравшихся разделят на команды от двух до восьми человек. За полтора часа им предстоит выполнить множество заданий — например, найти символы, связанные с космосом, и разгадать тайны первых воздухоплавателей. Команда, которая справится лучше всех, получит приз. Для того чтобы принять участие в квесте, нужно предварительно зарегистрироваться.

В лектории в здании главного входа студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники Московского физико-технического института прочитают лекцию «День космонавтики» (начало в 19:30). Они расскажут о том, что такое космос, насколько опасны астероиды и чем отличается Марс от Венеры.. Слушатели смогут задать вопросы астрофизикам, космологам и планетологам.

До конца апреля обсерватория будет открыта для гостей только в выходные дни и в зависимости от погоды — небо должно быть ясным и безоблачным. А с 1 мая по 30 сентября она перейдет на ежедневный график. В течение всего сезона посещение будет платным. Зарегистрироваться на экскурсию и купить билет можно на сайте Парка Горького. Народная обсерватория была построена в парке в 1957 году, а в 1930-е на ее месте находилась открытая астрономическая площадка.