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Призывника из Красноярска избил прапорщик в одной из военных частей
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Призывника из Красноярска избил прапорщик в одной из военных частей 

АиФ Красноярск 28 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Молодой человек находится в реанимации, сообщает депутат госдумы Юрий Швыткин.
Со слов депутата, к которому обратились родные военнослужащего. Парень был призван в сентябре 2017 года. Во прямя проведения занятий по защите от оружия массового поражения, несколько раз ударил солдата, который получил тяжелые повреждения. В течение суток он прятал военнослужащего на территории воинской части, медицинская помощь оказана не была. Только на следующие сутки он поместил его в гражданскую больницу. Молодой человек находится в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Я связался с вышестоящим командованием и потребовал объективного расследования. Данный вопрос держу на контроле. В ближайшее время с родными военнослужащего выезжаю к нему по месту лечения», — сообщил Юрий Швыткин.
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