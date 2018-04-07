Волонтёрам разрешат ухаживать за памятниками без лицензии 

Госдума РФ хочет привлечь добровольцев к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия — воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников, включенных в госреестр. Соответствующий законопроект внесли депутаты-единороссы во главе с председателем думского комитета по культуре Станиславом Говорухиным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Сейчас закон разрешает проводить работы с памятниками из госреестра только обладателям соответствующей лицензии.
Ряд мероприятий не требует специальных навыков и опыта — волонтеры могут работать под руководством опытного специалиста, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По словам авторов инициативы, это позволит ухаживать за памятниками тем, кто готов помогать, но не имеет на то соответствующего разрешения.
Эксперты поддерживают предложение, напоминая: по данным госреестра, в России каждый третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, каждый двенадцатый — в аварийном.
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https://iz.ru/728677/marina-iurshina-tatiana-berseneva/volonteram-rasshiriat-polnomochiia