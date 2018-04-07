Ещё
Волонтёрам разрешат ухаживать за памятниками без лицензии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтёрам разрешат ухаживать за памятниками без лицензии 

Хабаровский край сегодня 21 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Госдума РФ хочет привлечь добровольцев к проведению неквалифицированных работ по сохранению объектов культурного наследия — воинских захоронений, храмов, усадеб и других памятников, включенных в госреестр. Соответствующий законопроект внесли депутаты-единороссы во главе с председателем думского комитета по культуре Станиславом Говорухиным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Сейчас закон разрешает проводить работы с памятниками из госреестра только обладателям соответствующей лицензии.
Ряд мероприятий не требует специальных навыков и опыта — волонтеры могут работать под руководством опытного специалиста, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По словам авторов инициативы, это позволит ухаживать за памятниками тем, кто готов помогать, но не имеет на то соответствующего разрешения.
Эксперты поддерживают предложение, напоминая: по данным госреестра, в России каждый третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, каждый двенадцатый — в аварийном.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Волонтерам расширят полномочия
https://iz.ru/728677/marina-iurshina-tatiana-berseneva/volonteram-rasshiriat-polnomochiia
Хабаровский край сегодня: последние новости
Дачники-островитяне не получат ни пяди земли – мэрия Хабаровска Письма в космос предлагают отправить хабаровчанам Школьники Хабаровского края смогут снять 3D-фильм
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня86
Названы причины расширения антироссийских санкций34
«Русские идут»26
Дело Скрипалей: «Великобритания что-то скрывает»21
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса394
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение