Волонтёрам разрешат ухаживать за памятниками без лицензии

Сейчас закон разрешает проводить работы с памятниками из госреестра только обладателям соответствующей лицензии.

Ряд мероприятий не требует специальных навыков и опыта — волонтеры могут работать под руководством опытного специалиста, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. По словам авторов инициативы, это позволит ухаживать за памятниками тем, кто готов помогать, но не имеет на то соответствующего разрешения.

Эксперты поддерживают предложение, напоминая: по данным госреестра, в России каждый третий памятник находится в неудовлетворительном состоянии, каждый двенадцатый — в аварийном.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Волонтерам расширят полномочия

https://iz.ru/728677/marina-iurshina-tatiana-berseneva/volonteram-rasshiriat-polnomochiia