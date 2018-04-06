Ещё
Никитин направил поздравление с Днем работников следственных органов МВД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Никитин направил поздравление с Днем работников следственных органов МВД 

Newsroom24 40 минут назад
Фото: Newsroom24
«Уважаемые работники следственных органов МВД РФ и ветераны службы, поздравляю вас с профессиональным праздником!
Практически каждый человек любит детективные истории, в которых распутываются преступления, и побеждает справедливость. Но лишь вы знаете, как на самом деле сложна такая работа. Сбор доказательств — одна из важнейших вех на пути правосудия. От вашего труда зависит неотвратимость наказания, вместе с оперативными работниками вы стоите на переднем рубеже борьбы с преступностью.
Эпоха стремительно меняется, вам на помощь приходят современные технологии, растет уровень оснащения следственных органов. Это позволяет более точно и оперативно проводить расследования, но, как и века назад главными остаются человеческие и профессиональные качества следователя. Установление истины требует огромной самоотдачи выбранному делу, постоянного роста и развития каждого сотрудника.
Вы много общаетесь с людьми: подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями. Это огромное количество эмоций, причем практически всегда негативных. В профессиональный праздник хочется пожелать вам терпения в непростой работе, пусть удача сопутствует вам в самых сложных делах и поможет в установлении справедливости. Вам и вашим близким желаю здоровья, счастья и благополучия!»
Newsroom24: последние новости
Завод имени Я.М. Свердлова прокомментировал проверку ФСБ В Нижегородской области отремонтируют более 1,1 тысячи многоквартирных домов Как увеличить продажи с помощью информационных технологий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США300
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма115
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова14
Найдены домашние животные Скрипалей86
Трамп удваивает ставки в торговой войне с Китаем2
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение