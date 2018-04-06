«Вливайся»: как помочь сотруднику адаптироваться

Коллеги, сегодня хочу рассказать о пользе адаптации вновь принимаемых работников. Так как большую часть своей профессиональной жизни я провела и провожу в индустрии гостеприимства, то именно про адаптацию сотрудников в данной сфере деятельности и пойдет речь.

Для начала немного разберемся с термином «адаптация». Что же это за зверь такой?

Адаптация — это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной «врабатываемости» сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда.

Выгодами, получаемыми сотрудником после прохождения адаптации, являются:

• получение полной информации, требуемой для эффективной работы;

• снижение уровня неопределенности и беспокойства;

• повышение удовлетворенности работой и развитие позитивного отношения к компании в целом;

• освоение основных норм корпоративной культуры и правил поведения;

• выстраивание системы взаимодействия с коллегами;

• получение эффективной обратной связи от наставника и линейного руководителя по итогам испытательного срока.

В индустрии гостеприимства мало просто подобрать и принять на работу хорошего сотрудника. Каждому сотруднику необходима тщательная и поэтапная адаптация на рабочем месте.

В первый рабочий день сотрудник:

• проходит инструктаж на рабочем месте;

• посещает вместе с другими новыми сотрудниками WELCOME! Тренинг;

• получает четкое «руководство по специальности», в котором строго прописаны должностные обязанности, дресс-код, стандарты обслуживания и общения с гостями, способы и объем предоставления информации, методы реагирования на непредвиденные ситуации и другая важная информация;

• изучает памятку нового сотрудника.

На следующий день целесообразно направить нового сотрудника на «кросс-тренинг» в другие подразделения. В ходе кросс-тренинга сотрудник знакомится с коллегами из других отделов, получает информацию о том, какие функции у каждого подразделения, и какие сотрудники в отделах за что отвечают. Полученные знания обеспечивают более быстрое вхождение в должность и адаптацию в новом коллективе.

В первую рабочую неделю новый сотрудник обязательно должен пройти следующие обучающие тренинги по профессиональным направлениям:

«Мы работаем в отеле» — вводный курс о гостеприимстве;

«Психология обслуживания. Конфликтология»;

«5* сервис».

На следующий день после тренинга необходимо провести тестирование на усвоение материала (20-30 вопросов).

На весь период адаптации новичка за ним закрепляется наставник, который помогает быстрее адаптироваться и быть готовым к самостоятельной работе.

Выгодами, получаемыми компанией с выстроенной системой адаптации, являются:

• создание механизма оценки профессиональных и управленческих компетенций сотрудника и его потенциала по итогам работы в первые месяцы;

• выявление недостатков существующей в компании системы подбора;

• развитие управленческих компетенций наставников и линейных руководителей;

• обоснование кадровых решений в отношении как новичка, так и наставников, после окончания адаптационного периода;

• повышение лояльности сотрудника к компании.

Основываясь на своем опыте, я выявила две важные тенденции в процессе адаптации:

1. Создавая систему адаптации, нужно хорошо продумать систему мотивации сотрудников, задействованных в процессе адаптации новичка.

2. При разработке методов контроля прохождения адаптации и оценки результатов, следует использовать принцип противоположности: чем понятнее и проще, тем эффективнее. Основная мораль: «Издавая закон, ставь себя на место того, кто должен ему подчиняться».

И, конечно, надо проводить анкетирование, с помощью так называемой «Анкеты адаптации сотрудника», чтобы понять, как сотрудник освоился.

Правильная ориентация позволяет новому сотруднику получить представление о том, чем он будет заниматься на своем рабочем месте. Вот почему так важна продуманная, умело составленная программа адаптации. Новые сотрудники будут представлять вашу компанию именно так, как вы их научили. Всегда нужно помнить, что успех компании напрямую зависит от успешной карьеры сотрудников.

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