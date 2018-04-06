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В Надыме православные собирают подарки для малоимущих
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В Надыме православные собирают подарки для малоимущих 

Красный Север 43 минуты назад
Фото: Красный Север
Прихожане Свято-Никольского храма в Надыме готовят пасхальные подарки для нуждающихся горожан. Этой традиции уже несколько лет. Когда православные приходят на праздничное богослужение, они оставляют пожертвования — куличи, пасхи, яйца, конфеты.
— Сами мы ничего не готовим, всё люди приносят, а мы только упаковываем и доставляем, — говорит старшая сестричества прихода Свято-Никольского храма Анастасия Володькина. — Надымчане делятся угощениями от избытка любви, это люди с большими открытыми сердцами. Также тепло и радостно реагируют получатели. Конечно, эти светлые чувства передаются и нам…
Сёстры прихода комплектуют из даров праздничные наборы и передают их инвалидам, многодетным и малоимущим семьям, одиноким пенсионерам и всем, у кого нет возможности устроить торжественную трапезу.
Сестры спешат, ведь гостинцы должны поспеть аккурат к праздничному столу. Им помогает православная молодежь города. В прошлую Пасху угощения получили почти 900 надымчан. Свою миссию сёстры не считают ни проектом, ни акцией. Радовать других для них стало просто доброй традицией.
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