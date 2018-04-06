В Надыме православные собирают подарки для малоимущих

Прихожане Свято-Никольского храма в Надыме готовят пасхальные подарки для нуждающихся горожан. Этой традиции уже несколько лет. Когда православные приходят на праздничное богослужение, они оставляют пожертвования — куличи, пасхи, яйца, конфеты.

— Сами мы ничего не готовим, всё люди приносят, а мы только упаковываем и доставляем, — говорит старшая сестричества прихода Свято-Никольского храма Анастасия Володькина. — Надымчане делятся угощениями от избытка любви, это люди с большими открытыми сердцами. Также тепло и радостно реагируют получатели. Конечно, эти светлые чувства передаются и нам…

Сёстры прихода комплектуют из даров праздничные наборы и передают их инвалидам, многодетным и малоимущим семьям, одиноким пенсионерам и всем, у кого нет возможности устроить торжественную трапезу.

Сестры спешат, ведь гостинцы должны поспеть аккурат к праздничному столу. Им помогает православная молодежь города. В прошлую Пасху угощения получили почти 900 надымчан. Свою миссию сёстры не считают ни проектом, ни акцией. Радовать других для них стало просто доброй традицией.