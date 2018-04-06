Григорий Романов: каким был главный конкурент Горбачева на пост Генсека

Начало партийной карьеры

Родился Григорий Романов в Новгородской области в деревенской многодетной семье. В Великую Отечественную воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. После войны закончил Ленинградский кораблестроительный вуз. С середины 50-х годов началась его партийная карьера, сначала на ленинградском заводе имени Жданова, где Григорий Васильевич работал, затем Романова начали продвигать по партийной линии выше. [С-BLOCK]

С сентября 1970 года по июнь 83-го Г. В. Романов возглавил Ленинградский горком партии, став фактическим главой города на Неве.

Строитель и угнетатель

Эти 13 лет — ключевые в биографии Романова. За них его и благодарят, и проклинают. При Григории Васильевиче были открыты 19 станций ленинградского метрополитена, крупный спортивно-культурный комплекс, Дворец молодежи… В это время на ленинградских заводах выпускаются такие всемирно известные марки, как трактор «Кировец» (К-700, во многих хозяйствах успешно используется и поныне), ледоход «Арктика», первым дошедший до Северного полюса. При Романове запускается Ленинградская АЭС.

Одновременно с Григорием Романовым связывают репрессии в отношении представителей культуры и искусства, в частности, преследование диссидентов. О негативном влиянии Романова говорят некоторые деятели ленинградского телевидения и товстоноговского театра БДТ. Вместе с тем, в Ленинграде с 1981 года работает Ленинградский рок-клуб и с 1975 года исполняется первая в СССР рок-опера «Орфей и Эвридика».

Однозначной оценки отношения Романова ко всем этим преследованиям нет. Скептики утверждают, что Григорий Васильевич не был таким уж монстром, каким его хотят показать. В частности, академик Дмитрий Лихачев , неоднократно встречавшийся с первым секретарем Ленинградского обкома, говорил, что с Романовым, несмотря на его сложный характер, все же «можно было договориться». При Романове действительно были арестованы или высланы (из страны, в отдаленные области СССР) многие ленинградские диссиденты. Однако этим вопросом тогда занималось «профильное» Пятое управление КГБ, и вряд ли для ускорения данного процесса требовалось личное вмешательство первого секретаря обкома.

Впрочем, незадолго до смерти Григорий Васильевич в интервью « Российской газете » откровенно признался в нелюбви к творчеству писателя Даниила Гранина — Романову не понравилось отношение литератора к ленинградской блокаде. Знаменитая «Блокадная книга» Д. Гранина и А. Адамовича в Ленинграде вышла только тогда, когда Г. В. Романов в 1984 году перебрался на работу в Москву

Демонизации «хозяина» города на Неве способствовала история с «посудой из Эрмитажа », которую Григорий Романов якобы использовал на свадьбе дочери. Факт этот, хотя и широко обсуждался в зарубежной прессе еще при советской власти, своего подтверждения так и не нашел.

Секретарь ЦК КПСС

С 1983 года Романов в Москве, он вошел в секретариат Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, курировал в этом качестве военно-промышленный комплекс. По словам чиновника, «перетянул» его в Москву еще Брежнев. Некоторые историки-политологи полагают, что сравнительно молодой и перспективный политик Романов в свое время гипотетически мог сменить на посту сразу трех генеральных секретарей — Брежнева, Андропова и Черненко: каждый раз у него была такая возможность. Но в результате внутрипартийных интриг более сильных конкурентов и их сторонников Романову это сделать всякий раз не удавалось.

Почему он не стал генсеком

Григория Романова считают антиподом Горбачева. Лидеры КПРФ до сих пор считают, что если бы Григорий Васильевич занял место Генерального секретаря ЦК КПСС после смерти К. У. Черненко — вместо Горбачева, то СССР бы не развалился: на Горбачева ставил Запад, побаивающийся несговорчивого Романова.

Когда умер Черненко, Романов находился на отдыхе в Сочи . Когда Григорий Васильевич прилетел в Москву, все уже было решено без него. В команде Романова были еще 2 члена ЦК — Щербицкий и Кунаев. Якобы оба не прибыли на решающее заседание пленума ЦК по вине сторонников Горбачева. Щербицкий был в командировке в США , а Кунаева просто вовремя не оповестили о смерти Константина Устиновича. В итоге на пленуме обсуждалась только одна кандидатура на пост генсека центрального комитета партии — М. С. Горбачева. В сущности, Михаил Сергеевич и исполнял обязанности К. У. Черненко во время его болезни.

Как член Политбюро оказался не у дел В марте 1985 года Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, а уже в июле Г. В. Романова решением пленума ЦК вывели из состава Политбюро и секретариата ЦК, объяснив это его уходом на пенсию «по состоянию здоровья». Хотя Романову было на тот момент всего 62 года — для политика это всего лишь зрелый возраст. Говорят, Романов просил Горбачева о руководящей работе, но получил отказ.

За 23 года своей последующей жизни Г. В. Романов никаких ключевых постов больше не занимал. В 1998 году Ельцин назначил ему персональную пенсию за большой вклад в развитие отечественной промышленности.

Скончался Григорий Романов в 2008 году в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.