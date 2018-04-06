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В Ершове злостный алиментщик задолжал сыну треть миллиона
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В Ершове злостный алиментщик задолжал сыну треть миллиона 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
В Ершове Саратовской области местный житель задолжал сыну треть миллиона по алиментам. Нерадивый отец ответил за свое наплевательство в суде. Как сообщили АиФ-Саратов в региональной прокуратуре, по суду 34-летний отец должен был выплачивать средства на содержание 12-летнего сына.
Добровольно свои обязанности безработный родитель не выполнял, и был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.
И даже после этого мужчина не удосужился даже встать на учет в центр занятости, не поддерживал материально «разовыми траншами».
Но временные заработки имел, ъхотя предпочитал тратить деньги на себя. И в результате задолженность по алиментам выросла до 332 тысячи рублей. Теперь подсудимый по суду будет отрабатывать 3 месяца, и с него удержат 10 процентов дохода в пользу государства.
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