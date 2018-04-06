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Иркутские врачи прооперировали подростка, которого ранили ножом в школе
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Иркутские врачи прооперировали подростка, которого ранили ножом в школе 

АиФ Иркутск 47 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Врачи иркутской Ивано-Матренинской больницы прооперировали иркутского девятиклассника, получившего ножевое ранение в школе. Эту информацию корреспонденту «АиФ-Иркутск» подтвердили в лечебном учреждении.
Напомним, 5 апреля на уроке информатики подросток получил ранение перочинным ножом. Одноклассник, сидевший позади пострадавшего, играл с холодным оружием, втыкая нож в спинку впереди стоящего стула. Судя по всему, он не намеривался специально ударить соседа, сообщается, что все произошло в результате шалости.
Источник в больнице сообщил, что прооперированный подросток переведен в реанимацию, его состояние стабильное, но оценивается как средне-тяжелое.
Следственные органы проводят проверку действий сотрудников школы по статье 293 УК РФ «Халатность». Правовая оценка действиям или бездействию будет дана в ближайшее время.
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