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Народный календарь. 6 апреля. Зачем на Артемия разводить костры
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Народный календарь. 6 апреля. Зачем на Артемия разводить костры 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
День поминания святителя Артемия, проповедовавшего на заре христианства, встречали, как правило, в момент переменной погоды — на улице когда все зеленело, а когда и подмораживало.
Крестьяне в этот день разжигали костры — во дворах и вдоль дорог. С дымом, верили они, уходила нечисть из домов, а по дорожным кострам любой путник найдет дорогу к церкви — это было важно, поскольку на следующий день люди встречали Благовещение — этот день отмечается всегда 7 апреля.
Поскольку работы в этот день строго запрещены, все приводили в порядок накануне. На Артемия (Артемона) освящали семена — чтобы урожайным был год, старались сходить на вечернюю службу, а заодно примечали: если ночь на Артемия теплая — весна будет быстра и дружная, если нет — ждать и ждать ее.
Если снег уже сходил и выпадала роса, это считалось признаком неурожая зерновых, а снегу, в общем-то уже очень неожиданному, радовались — он говорил, что много уродится гречки. Кстати, мороз тоже считался хорошей приметой — многообещающей для урожая.
Именины в этот день отмечают Владимир, Захар, Мартин и Петр, Яков, Степан и Артемон (Артемий).
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