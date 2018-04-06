Народный календарь. 6 апреля. Зачем на Артемия разводить костры

День поминания святителя Артемия, проповедовавшего на заре христианства, встречали, как правило, в момент переменной погоды — на улице когда все зеленело, а когда и подмораживало.

Крестьяне в этот день разжигали костры — во дворах и вдоль дорог. С дымом, верили они, уходила нечисть из домов, а по дорожным кострам любой путник найдет дорогу к церкви — это было важно, поскольку на следующий день люди встречали Благовещение — этот день отмечается всегда 7 апреля.

Поскольку работы в этот день строго запрещены, все приводили в порядок накануне. На Артемия (Артемона) освящали семена — чтобы урожайным был год, старались сходить на вечернюю службу, а заодно примечали: если ночь на Артемия теплая — весна будет быстра и дружная, если нет — ждать и ждать ее.

Если снег уже сходил и выпадала роса, это считалось признаком неурожая зерновых, а снегу, в общем-то уже очень неожиданному, радовались — он говорил, что много уродится гречки. Кстати, мороз тоже считался хорошей приметой — многообещающей для урожая.

Именины в этот день отмечают Владимир , Захар, Мартин и Петр, Яков, Степан и Артемон (Артемий).

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