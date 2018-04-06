Российская делегация примет участие в схождении благодатного огня

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправляется в пятницу на Святую землю, чтобы принять участие в церемонии схождения благодатного огня в Иерусалиме и привезти его в Россию

В московском аэропорту «Внуково» для российских паломников епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси, совершил молебен.

Делегация Фонда Андрея Первозванного

Российскую делегацию возглавляют председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх.

Благодатный огонь считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом. Он загорается в иерусалимском храме Гроба Господня ежегодно в Великую субботу — накануне празднования православными Воскресения Христова.

Принесение благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного «Просите мира Иерусалиму» ежегодно с 2003 года.

Важная составляющая этой инициативы — совместная молитва (обычно в Страстную пятницу) членов делегации фонда с патриархом Иерусалимским — о мире на святой земле.

Как напомнил член попечительского совета фонда историк Михаил Якушев , долгое время работавший дипломатом в Израиле , там находятся святыни христиан, мусульман и иудеев, но на протяжении столетий не стихают войны — и молитва об умиротворении ситуации становится все более актуальной.

"Эта миротворческая акция направлена и на укрепление межправославного единства", — сказал Якушев.

Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III и делегация Фонда Андрея Первозванного в тронном зале Иерусалимской патриархии вместе совершают молитву, в которой звучат слова «Угаси всяку распрю и раздоры во святей земли, умири злобу враждующих, благослови притекающих ныне ко гробу твоему живоприемному». Акция поддержана поместными православными церквами мира — и молитва возносится одновременно во многих странах на разных континентах.

Благодатный огонь

С принятием христианства Русь унаследовала от Константинопольского патриархата традицию посещения святых мест для поклонения и молитвы. Сохранились описания путешествия игумена Варлаама ХI века и «хождения» в Палестину игумена Даниила ХII века. Игумен Черниговский Даниил рассказал и о благодатном огне.

В Великую субботу делегация из России, как и десятки тысяч верующих из других стран, отправится в храм Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения благодатного огня и принести его частицу на родину.

Благодаря теле— и радиотрансляциям, организованным телеканалом НТВ и «Радио России» совместно с Фондом Андрея Первозванного, приобщиться к праздничным торжествам смогут миллионы зрителей и слушателей в России и ряде других стран.

В особых лампадах, сконструированных как «фонари» для перевозки Олимпийского огня, делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит благодатный огонь в Москву — в аэропорт «Внуково», поздним вечером субботы. А затем — в храм Христа Спасителя — к ночному патриаршему пасхальному богослужению. Ожидается, что во «Внуково» огонь будут встречать сотни верующих, чтобы отвезти святыню в свои храмы и дома.

Ежегодно благодатный огонь доставляется в тысячи приходов Русской православной церкви в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.