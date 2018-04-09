В Оренбурге прошел пасхальный крестный ход 

В ночь с 7-8 апреля в храмах Оренбуржья прошли пасхальные богослужения.
Днем в Оренбурге состоялся крестный ход от Успенского женского монастыря до площади Никольского кафедрального собора, где совершились Пасхальное вечернее богослужение и раздача Благодатного огня.
«2018 год объявлен в России годом добровольца. Мы, православные христиане, в первую очередь призваны явить настоящую добрую волю. К нам будет прикован взгляд общественности, ибо нам заповедано носить тяготы друг друга (Гал.6:2). Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию и из любви к ближним, приобщались к вере православной и обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах. Разделим же радость о Воскресшем Спасителе со всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с пожилыми, страждущими, недугующими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. Согреем их теплом наших сердец. Будем неленостно трудиться ради процветания края, в котором живем. -», -отметил в своем пасхальном послании митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.