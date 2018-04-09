В Оренбурге прошел пасхальный крестный ход

В ночь с 7-8 апреля в храмах Оренбуржья прошли пасхальные богослужения.

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