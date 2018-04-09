Ещё
В Оренбурге прошел пасхальный крестный ход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге прошел пасхальный крестный ход 

АиФ-Оренбург 43 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В ночь с 7-8 апреля в храмах Оренбуржья прошли пасхальные богослужения.
Днем в Оренбурге состоялся крестный ход от Успенского женского монастыря до площади Никольского кафедрального собора, где совершились Пасхальное вечернее богослужение и раздача Благодатного огня.
«2018 год объявлен в России годом добровольца. Мы, православные христиане, в первую очередь призваны явить настоящую добрую волю. К нам будет прикован взгляд общественности, ибо нам заповедано носить тяготы друг друга (Гал.6:2). Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию и из любви к ближним, приобщались к вере православной и обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах. Разделим же радость о Воскресшем Спасителе со всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с пожилыми, страждущими, недугующими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств и крова людьми. Согреем их теплом наших сердец. Будем неленостно трудиться ради процветания края, в котором живем. -», -отметил в своем пасхальном послании митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин.
АиФ-Оренбург: последние новости
На Пасху в Оренбурге пройдут службы и городской крестный ход Несмотря на запоздавшую весну, в Оренбурге уже появились клещи Металлоинвест подписал программу соцпартнерства с Оренбуржьем на 2018 год
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты337
Россия ответила на переезд Скрипалей в США83
США ответили на обвинения в ударе по базе в Сирии44
Советы о сексе разозлили пользователей соцсетей
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН
Видео
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение