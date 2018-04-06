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Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 8 апреля
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Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 8 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Нижегородской митрополии, он начнется в 15:00 Великой Пасхальной вечерней в Соборе Архангела Михаила в Нижегородском Кремле, которую возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Крестный ход проследует по маршруту: Архангельский собор Нижегородского кремля — ул. Большая Покровская — Лыкова дамба — Зеленский съезд — пл. Народного Единства, храм Рождества Иоанна Предтечи — ул. Рождественская — Благовещенский монастырь.
На протяжении всего пути Крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.
Ранее сообщалось, что Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем 13 апреля.
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