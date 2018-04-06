Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Новгороде 8 апреля

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Нижегородской митрополии, он начнется в 15:00 Великой Пасхальной вечерней в Соборе Архангела Михаила в Нижегородском Кремле, которую возглавит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Крестный ход проследует по маршруту: Архангельский собор Нижегородского кремля — ул. Большая Покровская — Лыкова дамба — Зеленский съезд — пл. Народного Единства, храм Рождества Иоанна Предтечи — ул. Рождественская — Благовещенский монастырь.

На протяжении всего пути Крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

Ранее сообщалось, что Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем 13 апреля.