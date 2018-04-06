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Орнитологи объяснили причину массовой гибели свиристелей на Мельникайте
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Орнитологи объяснили причину массовой гибели свиристелей на Мельникайте 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На днях у дома №135 по улице Мельникайте тюменцы заметили большое количество мертвых свиристелей. Причину, которая могла привести к такой массовой гибели птиц в областном центре, озвучили орнитологи.
— Скорее всего, свиристели погибли от столкновения с ограждением моста по улице Мельникайте. Причем птицы погибли уже давно, в течение зимы, сейчас они оттаивают, — пояснила 72.ru Мария Лупинос, сотрудник кафедры зоологии Института биологии ТюмГУ.
К сожалению, такие случаи массовой гибели птиц на территории города не редкость. В прошлом году у тюменского ЦУМа лежало большое количество мертвых синиц московок.
Подобная ситуация наблюдалась в Тюмени и в 2014 году. Тогда представитель местного отделения Союза охраны птиц России Алексей Краев озвучивал несколько наиболее вероятных версий гибели пернатых. Первая — это неопытность молодняка. Птицы плохо ориентируются в городе и врезаются в отражающие поверхности. Вторая — это дикие яблочки, которые иногда успевают забродить. Наевшись их, пернатые теряют координацию и разбиваются о стекла. Предположения о распространении какой-либо инфекции тогда не подтвердились. Мертвых птиц проверили в лаборатории и не нашли никакой опасности.
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