Орнитологи объяснили причину массовой гибели свиристелей на Мельникайте

На днях у дома №135 по улице Мельникайте тюменцы заметили большое количество мертвых свиристелей. Причину, которая могла привести к такой массовой гибели птиц в областном центре, озвучили орнитологи.

— Скорее всего, свиристели погибли от столкновения с ограждением моста по улице Мельникайте. Причем птицы погибли уже давно, в течение зимы, сейчас они оттаивают, — пояснила 72.ru Мария Лупинос, сотрудник кафедры зоологии Института биологии ТюмГУ.

К сожалению, такие случаи массовой гибели птиц на территории города не редкость. В прошлом году у тюменского ЦУМа лежало большое количество мертвых синиц московок.