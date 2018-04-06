Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч потерял 1 миллион долларов 

Халит Эргенч, сыгравший султана в популярном турецком телесериале «Великолепный век», сделал очень неудачную инвестицию, из-за чего потерял миллион долларов. Еще в 2014 году актер вместе со своим племянником вложил крупную сумму в развитие проекта Pondr — и погорел на этих вложениях. Приложение Pondr очень напоминает Instagram, и Халит решил, что у этого стартапа впереди большое будущее, но трафик быстро пошел на спад, и проект в итоге закрыли. «Я уверен, что Pondr будет очень быстро развиваться, — говорил актер. — Совсем скоро он станет популярной мировой соц.сетью». Однако, увы, проекту было не суждено взлететь так, как когда-то это сделал тот же Instagram или микроблоги Twitter. Еще пару лет назад все активно использовали «Перископ», но где же это приложение теперь? Поэтому очень рискованно вкладываться в подобные проекты, и Эргенч теперь тоже это знает не понаслышке.
попкорнnews