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«Можете выбросить паспорт!»: техника не смогла определить возраст Кристины Асмус
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«Можете выбросить паспорт!»: техника не смогла определить возраст Кристины Асмус 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная актриса Кристина Асмус является обладательницей естественной красоты, которая покорила не одного зрителя. Поклонники каждый раз удивляются, когда узнают, сколько же звезде лет. И, как на днях показала актриса, в не меньшее замешательство при попытке определить ее возраст приходит и техника.
Недавно Кристина загрузила в свой микроблог новую фотографию. Актриса снялась вместе с коллегой Дарьей Мельниковой, а встроенная в телефон программа определила предполагаемый возраст девушек. Полученный результат развеселил Асмус и, по ее признанию, прекрасно отразил ее собственное самоощущение. Программа сбавила Кристине почти десять лет и сделала ее даже моложе Мельниковой, хотя в жизни все как раз таки наоборот. Мыслями на этот счет и о грядущем дне рождения актриса поделилась в своем Инстаграме. «Даже техника не верит, что мне на следующей неделе 30 лет…»
Впрочем, такая ошибка программы ничуть не удивила подписчиков Кристины. Как оказалось, большинство из тех, кто не знал точной цифры, также предполагало, что актрисе как минимум на пять лет меньше. Поклонники сделали Асмус множество комплиментов и стали интересоваться, какие косметические процедуры она обычно проводит. Появились и предложения написать ряд постов о ее уходе за собой, что многим пришлось по душе. Однако нашлись и те, кто заметил, что Кристине, все же, не так уж и много лет. По их мнению, чтобы хорошо выглядеть в этом возрасте достаточно не иметь вредных привычек и не забывать следить за собой. А кто-то и вовсе напомнил о том, насколько большую роль играет генетика, и отметил, что Асмус действительно повезло в этом плане.
«Следишь за собой, вот результат. Было бы интересно узнать, как именно.» «Сколько?! Я была уверенна, что 25 максимум.» «30? Серьёзно? Пойду маску сделаю…» «Мне кажется никто в это не поверит, что Вам 30 будет. Можете смело выбросить паспорт!» «Главное себя чувствовать всегда молодой, а цифры всего лишь цифры, и вообще они врут!»
Кстати, поклонники не могли не отметить и сходство Кристины Асмус и Дарьи Мельниковой на фотографии. Ранее актрисы уже не раз публиковали совместные снимки, и на одном из них они получились настолько похожими, что девушек приняли за сестер.
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