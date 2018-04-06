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Главный персонаж — блондинка: челябинка нарисовала комиксы о проблемах девушек всего мира
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Главный персонаж — блондинка: челябинка нарисовала комиксы о проблемах девушек всего мира 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Иллюстратор Анастасия Иванова рисует саркастические комиксы о девушках. Жизненные истории, которые челябинка публикует на своих страницах в Facebook и Instagram, получили признание за рубежом. Сегодня её блог читают около десятка тысяч пользователей Сети по всему миру. 74.ru узнал у художницы, что её вдохновляет и почему её работы понятны без слов.
Рисованием Анастасия Иванова увлекалась с детства и превратила любимое занятие в работу. Иллюстратор разрабатывает персонажей для бизнеса, рисует стикеры и разные рекламные иллюстрации. А в свободное время создаёт комиксы и предлагает читателям вместе посмеяться над трудностями жизни.
Если не уйти от проблем — улетите от них  Когда не нашёл с парикмахером общий язык
— Рисование всегда было для меня способом выразить себя и своё отношение к миру, — рассказывает она. — На создание комиксов меня вдохновил знакомый, хоть эта идея и сидела у меня в голове давно. Он написал мне несколько шуток — и понеслось.
Главный персонаж историй — блондинка, которая постоянно сталкивается с проблемами, знакомыми девушкам во всём мире. Сначала она была альтер эго художницы, но со временем стала собирательным образом.
Сначала Анастасия переводила комиксы на английский, а потом совсем отказалась от слов
— Сарказм и самоирония упрощают многие вещи, — говорит Анастасия. — Иногда тестирую на знакомых комикс на этапе скетча (эскиза будущего рисунка — Прим. автора), чтобы понять, реально ли это смешно, или я варюсь в собственном соку. Сюжеты придумываю сама. Иногда шутка вырастает из домысливания ситуации. Стараешься абстрагироваться и придумать необычный поворот. Вдохновение ищу во всём, что меня окружает. Оно приходит внезапно, поэтому я стараюсь везде носить с собой планшет, чтобы заскетчить пришедшую в голову мысль.
«Наконец-то мы на вершине!»
«Можно потрогать?»
«Мне нужен кофе»
Изначально Анастасия рисовала комиксы на русском. Но с ростом интереса иностранных читателей к её блогу художницу часто начали просить перевести диалоги героев.
Очень крепкий кофе
Главное — не потерять лицо
Когда ты в душе бунтарь
— В процессе я поняла, что большинство моей аудитории не русскоязычное, — делится иллюстратор. — Разброс языков был огромный, и переводить комиксы на каждый из них было неудобно. Некоторые пользователи просили перевести комиксы на испанский. Сейчас я стараюсь по максимуму убрать диалоги из комикса. Картинка должна сама раскрывать суть.
В ожидании вдохновения
Шопинг
Ход конём — когда твой парень завис в телефоне
История любви глазами девушки
Когда действительно хочешь спать
Мэнспрединг в метро
Единорог
Если бы кот был супергероем
А вот и женская версия
В доме с котом шерсть — это приправа
И ещё немного котиков
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