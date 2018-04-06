Главный персонаж — блондинка: челябинка нарисовала комиксы о проблемах девушек всего мира

Иллюстратор Анастасия Иванова рисует саркастические комиксы о девушках. Жизненные истории, которые челябинка публикует на своих страницах в Facebook и Instagram, получили признание за рубежом. Сегодня её блог читают около десятка тысяч пользователей Сети по всему миру. 74.ru узнал у художницы, что её вдохновляет и почему её работы понятны без слов.

Рисованием Анастасия Иванова увлекалась с детства и превратила любимое занятие в работу. Иллюстратор разрабатывает персонажей для бизнеса, рисует стикеры и разные рекламные иллюстрации. А в свободное время создаёт комиксы и предлагает читателям вместе посмеяться над трудностями жизни.

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— Рисование всегда было для меня способом выразить себя и своё отношение к миру, — рассказывает она. — На создание комиксов меня вдохновил знакомый, хоть эта идея и сидела у меня в голове давно. Он написал мне несколько шуток — и понеслось.

Главный персонаж историй — блондинка, которая постоянно сталкивается с проблемами, знакомыми девушкам во всём мире. Сначала она была альтер эго художницы, но со временем стала собирательным образом.

Сначала Анастасия переводила комиксы на английский, а потом совсем отказалась от слов

— Сарказм и самоирония упрощают многие вещи, — говорит Анастасия. — Иногда тестирую на знакомых комикс на этапе скетча (эскиза будущего рисунка — Прим. автора), чтобы понять, реально ли это смешно, или я варюсь в собственном соку. Сюжеты придумываю сама. Иногда шутка вырастает из домысливания ситуации. Стараешься абстрагироваться и придумать необычный поворот. Вдохновение ищу во всём, что меня окружает. Оно приходит внезапно, поэтому я стараюсь везде носить с собой планшет, чтобы заскетчить пришедшую в голову мысль.

«Наконец-то мы на вершине!»

«Можно потрогать?»

«Мне нужен кофе»

Изначально Анастасия рисовала комиксы на русском. Но с ростом интереса иностранных читателей к её блогу художницу часто начали просить перевести диалоги героев.

Очень крепкий кофе

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— В процессе я поняла, что большинство моей аудитории не русскоязычное, — делится иллюстратор. — Разброс языков был огромный, и переводить комиксы на каждый из них было неудобно. Некоторые пользователи просили перевести комиксы на испанский. Сейчас я стараюсь по максимуму убрать диалоги из комикса. Картинка должна сама раскрывать суть.

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