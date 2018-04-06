Восемь челябинских кинозалов получат государственные субсидии 

Фонд кино обнародовал результаты очередного конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей. Челябинская область оказалась на второй строчке по количеству заявок, прошедших отбор и претендующих на получение государственных субсидий, сообщает пресс-служба минкульта РФ. Новое оборудование получат кинозалы в Аше, ВаРусское национальное единство *запрещены в РФ">рне, Симе и Аргаяше, а также в домах культуры села Миасского и поселка Межозерный.
«ФедералПресс» ранее писал: российские фильмы в 2017 году превысили показатели по сборам прошлого года, который был объявлен Годом российского кино. В прошлом году был установлен рекорд по кассовым сборам (8,6 млрд рублей) и количеству зрителей (35,2 млн человек). По состоянию на 23 октября 2017 года сборы российского кино уже превысили отметку в 8,7 млрд рублей, количество зрителей составило 36 млн человек. Таким образом, доля российского кино от совокупных сборов — 20,6%, доля от совокупной посещаемости кинотеатров — 21,4%.