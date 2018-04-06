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Дикая косуля пришла в суд Сузуна
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Дикая косуля пришла в суд Сузуна 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Путешествие косули по Сузуну началось у школы №2 на улице Ленина. Камеры зафиксировали, как животное подбежало к зданию и, как сообщает «Сузун ВК», попыталось залезть в окно. После неудачной попытки, косуля исчезла из поля зрения.
и появилась уже у здания районного суда — там ее вновь засняли камеры виденаблюдения. «Мимо библиотеки пробегала», «Вчера на обочине дороги в районе РЭС сбитая лиса валялась. Дичь к людям потянулась», — поделились впечатлениями пользователи социальных сетей.
Уже в начале марта дикие животные стали выходить к людям. Так, автомобилистов предупредили о лосях на дорогах. «Ребята, будьте осторожны: на трассе Черепаново-Сузун на 24 километре лось стоит на дороге, может кинуться», — сообщает «ДПС Контроль». Комментарии не заставили себя ждать: «ДПС в засаде», «Весна, однако!», — пошутили пользователи социальных сетей.
Между тем, встреча с диким животным на дороге может стать очень опасной. В конце сентября прошлого года иномарка сбила животное на Бердском шоссе. Результат встречи: помятая машина и пострадавший зверь. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, автомобиль поврежден впереди, лосю удалось подняться и уйти в лес. По наблюдениям свидетелей, у животного пострадали ноги.
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