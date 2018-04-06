Обзор московских событий в СМИ за 6 апреля

«Коммерсантъ». План нетерпимости к неофициальным товарам Правительство утвердило мероприятия по борьбе с незаконным оборотом продукции. ссылка

«Коммерсантъ». Москвичи отходят от партийной линии Как праймериз в Москве влияют на судьбу столичных лидеров КПРФ «Яблока» . ссылка

«Известия» . Гостиницы поймали на попытках включить экскурсии в стоимость номеров Роспотребнадзор выявил, как отельеры обходят ограничения цен на время ЧМ. ссылка

«Известия». Пожарную сигнализацию проверят раз в квартал В России впервые утвержден стандарт по тестированию систем оповещения и тушения. ссылка

Газета.Ru . Бизнес по сговору: государство победило рынок Госсовет признал, что честной конкуренции в России нет. ссылка

Газета.Ru. Сказочные баллы: ЕГЭ принесет золото Рособрнадзор планирует учитывать баллы ЕГЭ при выдаче медалей. ссылка

Российская газета ». Красим яйца, печем куличи Как столица готовится к православной Пасхе. ссылка

«Российская газета». Регистрации мало Врачей «скорой помощи» в столице протестируют на статус «Московский врач». ссылка

«Российская газета». Большая перемена Для учеников проведут открытые уроки по здоровому образу жизни. ссылка

Московский комсомолец ». Военный комиссар Москвы о призыве: Никого отлавливать мы не будем В преддверии профессионального праздника Виктор Щепилов рассказал о буднях военкоматов. ссылка

«Московский комсомолец». Пасхальный завтрак обойдется москвичам минимум в 500 руб. Красна изба куличами. ссылка

«Московский комсомолец». Светофоры с подсветкой: спасут ли они Москву от ДТП Иногда проще нарисовать дополнительную «зебру». ссылка

«Труд». Хроническое обострение Полис ОМС стал прокрустовым ложем для людей старшего поколения. ссылка

«Труд». Непотребная цена за концерт А. Нетребко Российские зрители переплачивают за концерты втрое и больше. ссылка

Комсомольская правда ». За ЖКХ можно будет платить без посредников Наивные вопросы об очередных новшествах в жилищно-коммунальной сфере. ссылка

«Комсомольская правда». С. Собянин : Павильон «Космос» на ВДНХ откроют в День космонавтики Об этом мэр города сообщил во время поздравления лучших работников ракетно-космической отрасли. ссылка

«Комсомольская правда». Москвичи задумались о безопасности в квартирах и скупают огнетушители Магазины стали работать дольше, чтобы успевать давать рекомендации по использованию средств пожаротушения. ссылка

«Комсомольская правда». Как будут выглядеть новые станции метро: Королевство подземных зеркал Что увидят пассажиры подземки уже в ближайшее время. ссылка

Московская правда ». Одобрен проект реконструкции улиц для Южной рокады Москомэкспертиза приняла проект реконструкции ул. Верхние Поля, ул. Кантемировская и ул. Каспийская. ссылка

«Московская правда». В Москве усилят контроль за качеством воды В паводковый период столичный Роспотребнадзор принял меры для усиления контроля за качеством питьевой воды. ссылка

«Московская правда». В Москве могут пересмотреть график школьных каникул Столичные власти планируют скорректировать график модульных школьных каникул. ссылка

«Вечерняя Москва». Учителя прошли перезагрузку 5 апреля столичный департамент образования озвучил итоги олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». ссылка

«Вечерняя Москва». Участки трех московских улиц реконструируют в рамках строительства Южной рокады Общая протяженность реконструируемых дорог составит 5,82 км. ссылка

«Вечерняя Москва». Благотворительные акции, спектакли и мастер-классы ждут гостей «Пасхального дара» 7 апреля Москва встретит добрый и светлый фестиваль — «Пасхальный дар» охватит 38 площадок. ссылка

«Вечерняя Москва». От удельного городка до столицы прогресса Ровно 871 год назад в летописях впервые упоминается Москва. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин наградил работников столичных предприятий ракетно-космической отрасли Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ракетно-космическая промышленность является одной из ведущих научно-технических отраслей России. ссылка

«RT». В Москве арестовали протащившего сотрудника ГИБДД на двери автомобиля мужчину В Москве суд арестовал водителя, который протащил на двери автомобиля сотрудника ГИБДД во время проверки документов. ссылка