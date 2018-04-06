Ещё
Полусонная медведица очаровала пользователей Сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полусонная медведица очаровала пользователей Сети 

Вести.Ru 1 час назад
Эта медведица позволяет себе то, о чем мечтают тысячи людей: уже две недели она медленно просыпается, но никак не может сделать это окончательно, и поэтому не вылезает из своего дупла.
Для черных медведей спячка в дупле, а не в берлоге — обычное дело. В американском штате Монтана за безмятежным животным беспрерывно наблюдают через веб-камеру интернет-пользователи. Медведица либо томно смотрит вдаль, либо погружается в сон, грея лапы на солнце, сообщает телеканал «Россия 24». Спускаться на землю к пробудившимся сородичам она явно не спешит.
Вести.Ru: последние новости
Сонная медведица на радость зрителям две недели не может выбраться из своего дупла Британские медики: Скрипаль находится в критическом состоянии, его дочь - в стабильном Волгоградская область превратилась в Венецию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США303
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма118
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова14
Найдены домашние животные Скрипалей88
Трамп удваивает ставки в торговой войне с Китаем2
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение