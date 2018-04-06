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Подземные переходы небезопасны в Новосибирске
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Подземные переходы небезопасны в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Один из входов на станцию метро «Площадь Маркса» — чисто, аккуратно и, конечно, есть торговые павильоны. Каждый из них оснащен не только вовремя заряженным огнетушителем. Дополнительно установлена система дымовой пожарной сигнализации — такие есть во всех киосках.
При достижении в киоске температуры 75 градусов система автоматически запускает модуль порошкового пожаротушения. И так, заверяют в метрополитене, абсолютно во всех переходах на каждой станции. Системы эвакуации, оповещения, аварийного освещения и тушения в Новосибирской подземке на высоком уровне.
«В случае опасности не надо прыгать на рельсы и бежать в тоннель. Надо действовать только согласно той информации, которую услышите из громкоговорителя, либо будут гореть стрелки, указывающие направление эвакуации, либо поможет дежурный. Даже если отключат свет, то на станции он будет. Есть аварийное освещение — лампочки с красной точкой, они запитаны от аккумуляторной батареи, локальны, ни от чего не зависят. В течение одного часа будут поддерживать все нормы освещения на станции. Также будут работать все виды связи», — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов.
Чего не скажешь об обычных подземных переходах. Проходы здесь в разы уже, а на потолках то ли плесень, то ли другой грибок, тут же какие-то провода. Встретились несколько пожарных датчиков, но в целом картина не очень приглядная. В этом году два самых крупных подземных перехода — под часовней в центре и у ГПНТБ — передали под управление отдельного муниципального унитарного предприятия. Обещают привести все в порядок до конца лета.
«До конца летнего периода, когда будет не самая большая интенсивность пассажиропотока, мы постараемся привести переходы в нормативное состояние. Организуем и общественную безопасность, а вопросы пожарной безопасности будут стоять во главе угла», — говорит директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.
Станет ли безопасней в других подземных переходах Новосибирска, пока непонятно. Так, как в метро, должно быть везде — стоит такая задача.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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