«Германия должна сделать шаг навстречу России»

Обострившийся конфликт между Россией и Западом демонстрирует нам, насколько хрупок фундамент, на котором покоятся мир и Европа. После отравления бывшего агента Скрипаля и его дочери в Солсбери за одну ночь в центре Европы возникла динамика эскалации, при этом мы можем только надеяться, что она останется под контролем.

Нынешний кризис — очередная низшая точка в ухудшающихся отношениях с Россией. «Бряцание оружием и воинственные вопли» стали громче, спираль из санкций и ответных мер раскручивается все сильнее. Не зря председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер предостерегал, что опасность военной конфронтации сегодня больше, чем во времена холодной войны. То есть уже давно речь снова идет о мире в Европе.

Осуждение без расследования обостряет эскалацию

Насколько глубока пропасть, заметно по тому, что конфликт вокруг дела Скрипаля был спровоцирован еще до проведения независимого расследования, не говоря уже о его раскрытии. Сейчас нужно предотвратить дальнейшую эскалацию и перевести конфронтацию, основанную прежде всего на эмоциях, в предметную плоскость, провести трезвый анализ и действовать рационально.

Эта рассудительность не помешает прежде всего Германии , которая несет особую ответственность перед Россией, Германии, которая вела жестокую войну уничтожения против советских народов, унесшую 27 миллионов жизней, в основном мирных жителей. Президент ФРГ Штайнмайер в ходе своего визита в Москву отметил: «Перед лицом наших народов мы обязаны предпринять действия против дальнейшего отчуждения между немцами и русскими».

Германо-российский форум, который я имею честь возглавлять, на протяжении 25 лет, работал над тем, чтобы сблизить гражданские общества Германии и России посредством диалога и сотрудничества и создать обоюдное доверие. Сегодня мы видим, какой ущерб наносится не только политическим отношениям, но и отношениям между обществами, как немцы и русские все дальше отдаляются друг от друга.

Ввиду такой «груды осколков» сейчас самое время дать честную оценку западной и немецкой политики в отношении России и посмотреть правде в глаза. К этому относится, во-первых, то, что принцип «равной безопасности для всех стран» Парижской хартии 1990 года игнорировался европейской внешней политикой: интеграция России в общеевропейскую архитектуру безопасности, в отличие от расширения НАТО на восток, никогда не была темой европейской внешней политики. Во-вторых, отношения с Россией во всех отраслях, в политике, экономике и обществе, ухудшились, и в результате так называемая основанная на ценностях внешняя политика с санкциями последних четырех лет привела не к укреплению, а ослаблению безопасности в Европе.

«Нам нужен диалог без предварительных условий»

Давайте вспомним: с той точки зрения, что конфронтационный курс увеличивает опасность военного конфликта в Европе, в шестидесятые годы ХХ века возникла новая Восточная политика, направленная на разрядку и сотрудничество с Россией. Основной рецепт, при помощи которого Эгон Бар и Вилли Брандт достигли перемен к лучшему, звучал следующим образом: «Перемены за счет сближения». Не наоборот. Не так: «Сначала вы изменитесь, тогда и мы сможем пойти на сближение».

Тогда сделали шаг в сторону Москвы — без каких-либо предварительных условий. А сегодня Россия должна, мол, сначала принять западные нормы, чтобы вообще стать партнером для Европы. Это политика, которая руководствуется не реалиями, а желаемым. Мы должны научиться принимать то, что Россия преследует собственные интересы и идет своим путем.

Без нашего большого европейского соседа, и тем более, против него, Европа не станет безопасной. Поэтому Германия и сегодня снова должна сделать шаг в сторону Москвы, чтобы с уважением с обеих сторон начать диалог на равных. Это соответствует нашей исторической ответственности.

Вилли Брандт однажды сказал: «Иногда нужно всеми силами преодолевать препятствия». Это не просто, правда. Но только диалог должен стать средством, чтобы благоразумно привести такие разные интересы на нашем континенте в равновесие с миром.