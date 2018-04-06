Собака-улыбака: тюменка рассказала про содержание любимого пса японской породы породы сиба-ину

Порода сиба-ину стала одной из любимых и самой мемной в интернете. А у себя на родине — в Японии — почти целый век она считается национальным достоянием. Еще бы: эмоциональные рожицы вкупе с преданностью и интеллектом ее представителей влюбляют раз и навсегда. Подтверждает их популярность и тот факт, что у многих сибакэнов (так японцы их тоже разрешают называть их на наш лад) даже есть страницы в соцсетях. А на самую популярную сибью мордашку подписаны больше двух с половиной миллионов человек.

Но сегодня мы вам расскажем не о ней, а про известного тюменского сиба-ину Таноя.

Этот улыбчивый, но при этом серьезный парень — именитый чемпион, а еще — многодетный отец. К 4 годам у него уже 11 детей.

О том, легко ли содержать сиба-ину, какие особенности есть у этой породы и почему прежде чем завести такого пса, нужно все хорошенько взвесить, читайте ниже.

Про содержание сиба-ину «Давай еще немного побегаем, а?»

Встречает нас Таной, наматывая круги вокруг своей хозяйки Татьяны Иваненко . Рыжий парень крутится-вертится как юла и даже кажется, что он все время так делает.

— Смотрите, я зайка!

— Сейчас вы видите живую картинку олицетворение сибьего темперамента. Они могут очень быстро переключаться с торможения на возбуждение и обратно. Если я сейчас попрошу его сесть со мной рядом, он очень быстро успокоится и будет сидеть очень спокойно. Если захотим с ним поиграть, и он тоже будет не против, то также будет делать это очень активно.

— Играть? Запросто!

Разрешите представиться: Таной

Сиба-ину по своей эмоциональности напоминает шаловливого ребенка. Но вот интеллект у них, говорит Татьяна, как у совершенно взрослого, умудренного опытом человека.

Точно такой же и наш герой Таной.

— Да, я такой!

К слову, тюменской пропиской он обзавелся четыре года назад.

— Бытует мнение, что для каждого человека есть своя порода собак: на которую он похож, которая ему подходит. Но мне почему-то никто не нравился. Я думала, что такого не должно быть: чтобы не было такой породы в мире, которая бы мне не подходила. Потом мне попался справочник пород собак, я увидела сиба-ину. Раньше я про них ничего не знала. Но это было воплощение всех моих представлений об идеальной собаке. На мой взгляд, это идеально красивая порода. Танойчик появился у меня в 2014 году. До этого я несколько лет мечтала о таком щенке, искала информацию. Но на тот момент собаки были недешевые. Прошло время, и я решилась на покупку. Определилась с питомником, позвонила, договорилась обо всем. Таной родился 25 мая. Через два месяца я поехала и привезла его в Тюмень . С тех пор у меня есть такой замечательный друг. Его полное имя Хандзимэмасите Таной. Первая часть в переводе с японского означает «разрешите представиться» — это название питерского питомника, в котором родился Таной, — рассказывает Татьяна.

Сколько стоит щенок сиба-ину Четыре года назад щенок сиба-ину обошелся тюменке в сто тысяч рублей. Сейчас, по ее словам, в нашем регионе можно приобрести сибу, начиная от 40 тысяч рублей.

— В Москве Питере суммы выше. На мой взгляд, цены на хороших щенков не изменились за эти четыре года. И сейчас собака с потенциалом, от хороших родителей стоит около 100 тысяч рублей.

Вот таким малыш Таной был в детстве. Здесь ему три месяца

Немного еды, побольше прогулок и любви: как содержать сиба-ину Содержание у сиб скромное. Едят они мало: норма — порядка 180 граммов сухого корма в день, рядом всегда должна быть чистая вода. На все это в месяц у Татьяны Иваненко уходит 2–2,5 тысячи рублей.

— Собака совершенно неприхотливая в содержании. У них шерсть — очень густая и плотная, с плотным подшерстком: и в минус 40 Таною комфортно на улице. Впрочем, ему нравится на улице всегда, в любую погоду. Купаю его примерно раз в месяц, и то потому, что мы бываем на выставках. Перед такими мероприятиями, конечно, используем шампуни и кондиционеры — чтобы шерсть выглядела максимально эффектно.

Юный чемпион

Малютка Таной начал свою выставочную деятельность уже в пять месяцев и показал себя в наилучшем свете: в свой первый выход он победил в номинации «Best Baby» (Лучший ребенок).

На одной из выставок. Таноя рассматривают эксперты. Волнительный момент

С детства пес занимался у хендлера.

— Это специалист, который выводит собаку в ринг на выставку. Он знает, как правильно показать именно эту породу. На выставках Таной ведет себя очень гордо и независимо. Он понимает, где находится и знает, что надо показать себя в лучшей форме: вокруг ведь много собак-конкурентов. И он ведет себя как альфа-самец. Очень интересно за ним наблюдать, — продолжает Татьяна.

Белоруссии и Сейчас за плечами у этого рыжего парня около 50 выставок и множество титулов. Например, наш герой — чемпион России Казахстана . Сейчас он ждет документы для получения титула «Международный чемпион».

Ох и обаятельный наш чемпион! Правда?

Настоящий японский самурай

Гордый и независимый — настоящий котопес — именно так описывают сиб их хозяева. Поэтому будущим владельцам настоятельно рекомендуют учитывать особенности их характера и независимость, которую очень ценят эти пушистые самураи.

— Он тонко реагирует на настроение: это порода такая. Они на самом деле очень умные ребята с тонкой душевной организацией. Когда я прихожу домой уставшая, он меня встречает, играет две минуты, радуется очень активно и эмоционально. А затем успокаивается. Он чувствует мое настроение. Ему достаточно в метрах двух-трех от меня прилечь, видеть меня, быть рядом. Таною важен невербальный контакт. Одно из его любимых мест — подоконник. Может часами сидеть и смотреть в окно, — говорит тюменка.

— Ой, все. Надоело. Посижу тут немного спиной к вам — Говоришь, у тебя есть вкусняшки? Точно-точно?

— Ну ладно… Давай дружить!

Собака-улыбака

Сколько в Сети есть мемов и различных приколов по поводу удивленных и счастливых мордашек сиб — и не сосчитать. Татьяна говорит, что ее любимец не исключение, и у него ну очень богатая и эмоциональная мимика.

— Какая такая мимика?

— Ну серьезно!

— Рожицы он особо не строит. Он ведь взрослый серьезный парень, — улыбается Татьяна. — Но вот если удивился или расстроился — это все видно на его мордочке. Когда он счастлив и доволен — уголки рта поднимаются, глазки блестят, сидит и улыбается. Активной мимикой славятся девочки. Они все такие милые, кокетливые, и это отображается на их внешности.

Доволен? Однозначно!

— Ну что за улыбка!

А как же «гав»?

Татьяна рассказывает, что ее любимец без надобности не лает: голос он повышает только если на это есть веская причина.

Когда пришел чужой человек — Таной будет предупреждать об этом, пока еще гость за дверью. Лаять он продолжит и когда человек войдет в квартиру, но без команды он не тронет его. Таной, как и все сибы, издает очень интересные звуки: это похоже на необычные рулады на каком-то своем языке. Представители этой породы и речь человека могут имитировать.

— Все могу!

Собачья верность и повадки кошки

Хоть сибы — ребята, которые сами себе на уме, верность они хранить умеют.

— Он скучает по мне. Если уезжаю в командировку, может даже не есть. Бывает, отказывается от еды, когда я на работе. И кушает тогда, когда прихожу домой. Если сибы выбирают хозяина, то раз и навсегда, — рассказывает Татьяна.

Взамен рыжий улыбака получает море любви и ласки. Подумайте сами: ну как можно не любить такого преданного и умного парня?

Таной и Татьяна — настоящие друзья

Кому пазл или обложку на паспорт с изображением Таноя?

Таной — настоящая звезда. Его фото разлетелись по интернету, и теперь эта симпатичная мордочка украшает сувенирную продукцию.

— Эт я что ли?

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