Категории годности призывников: кто самый годный

В настоящее время действуют 5 основных категорий годности к военной службе. Наличие той или иной категории в дальнейшем может повлиять на гражданскую жизнь военнообязанного — при приеме на работу (службу) в силовые структуры и иные организации (учреждения) обязательно учитывается состояние здоровья кандидата.

От А до Д Эти категории подразделяют призывников по состоянию здоровья и классифицируют степень их годности к службе в тех или иных войсках или подразделениях. Примечательно, что «рабочие» категории из имеющихся пяти только две — А и Б. Военнообязанный с категорией В — это человек настолько серьезно больной, что призваться в армию может только в случае войны. Категория Г означает, что призывнику требуется лечение (на этот период ему предоставляется отсрочка), после прохождения которого военнообязанный вновь идет на медкомиссию. Ему могут присвоить любую из имеющихся категорий, кроме Г.

Имеющий категорию Д — «белобилетник», его в армию не возьмут никогда. Это может быть призывник, страдающий, к примеру, психическим заболеванием, инвалид-ампутант. Как правило, у людей с подобной категорией годности (вернее, негодности) к военной службе отпадает возможность получения водительских прав или трудоустройства на определенные должности (в системы МВД ФСИН , другие госструктуры).

Кто самый годный

Имеющие категорию А по состоянию здоровья могут служить в элитных подразделениях и войсках, требующих отличной физической подготовки — это ВДВ, морфлот, военный спецназ. Категории А и Б, в свою очередь, подразделяются на 4 подкатегории, — А1, Б1 и т.д. Категория А1 встречается редко — это призывники с отменным, идеальным здоровьем, вообще никогда ничем серьезным не болевшие, не имевшие травм и других ограничительных особенностей. Имеющий категорию А2 ранее тяжело болел (или у него когда-то был перелом), но это не отразилось на его дальнейшем состоянии здоровья. В остальном такой призывник не отличается от обладателя категории А1. Однако ни десантником, ни морским пехотинцем ему не стать. У призывника с категорией А3 несущественные проблемы со здоровьем, в основном это касается ослабленного зрения. Данный человек также не попадает в ВДВ и морскую пехоту. И, наконец, четвертая степень категории А подразумевает более серьезные претензии к зрению, а в остальном — идеальное здоровье.

Категория Б — самая распространенная среди российских военнообязанных. В общем, ее обладатели имеют какие-либо отклонения здоровья. С категорией Б1 можно служить в погранвойсках или штурмовых бригадах — у этих воинов легкая степень какой-либо болезни или аллергия, не сказывающиеся на общем физическом состоянии. Моряками-надводниками, танкистами и военнослужащими инженерных войск могут стать обладатели категории В2 — у них все то же, что у воинов с В1, только зрение похуже. С В3 можно попасть в связисты, химвойска — такие призывники — аллергики, у них более серьезные проблемы со зрением, чем у обладателей В2. Носителей В4 раньше забирали в стройбат — к службе они годны, но состояние здоровья неважное.

Пожизненна ли категория годности

Вышеописанные категории не только и не столько «армейские» — на «гражданке» человека не примут на работу (службу), если у него есть определенные ограничения по здоровью. Поэтому убежденным в несправедливости выводов призывной медкомиссии рекомендуют оспаривать ее решение, поскольку оно может существенно осложнить гражданскую жизнь военнообязанного.

Какие категории годности были в СССР