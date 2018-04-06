На Апрельской конференции обсудят ключевые проблемы экономической политики

В четверг о проблемах и перспективах развития системы госуправления расскажет замглавы Минэкономразвития Савва Шипов , а об изменениях Бюджетного кодекса — замминистра финансов Алексей Лавров

В этом году специальными темами конференции, которым будут посвящены круглые столы и почетные доклады, стали «Стабильность и развитие», «Неравенство и инклюзивное развитие», «Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях», «Технологическое будущее: на пути к „умному обществу“, „Арктика: вызовы XXI века“.