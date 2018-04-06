На Апрельской конференции обсудят ключевые проблемы экономической политики 

Ключевые мероприятия конференции состоятся во вторник, 10 апреля. На пленарных заседаниях с докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, экс-министр финансов, а ныне руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. При этом у Орешкина запланированы сразу два доклада на разных сессиях — о перспективах экономики и национальной системе управления данными. Также во вторник глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев представит участникам конференции пятый антимонопольный пакет, а замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев расскажет о приоритетах внешнеэкономической деятельности.
В среду работу конференции откроют доклады ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова на пленарных заседаниях, посвященных человеческому капиталу и социальной политике, образованию. Статс-секретарь — замминистра экономического развития Олег Фомичев выступит с докладом на пленарном заседании «Технологическое будущее российской экономики».
В четверг о проблемах и перспективах развития системы госуправления расскажет замглавы Минэкономразвития Савва Шипов, а об изменениях Бюджетного кодекса — замминистра финансов Алексей Лавров.
Помимо этого, в конференции примут участие представители Администрации президента РФ, эксперты Всемирного Банка и Организации экономического сотрудничества и развития, представители ведущих российских и зарубежных компаний, известные российские и зарубежные ученые.
В этом году специальными темами конференции, которым будут посвящены круглые столы и почетные доклады, стали «Стабильность и развитие», «Неравенство и инклюзивное развитие», «Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях», «Технологическое будущее: на пути к „умному обществу“, „Арктика: вызовы XXI века“.
Апрельская международная научная конференция проводится НИУ ВШЭ при участии Всемирного банка, председателем ее программного комитета является научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин.