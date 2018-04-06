Новосибирского пьяницу изолировали от общества

Так как новосибирец не захотел выходить на обязательные работы, он проведёт 13 суток в спецприёмнике.

В отделе судебных приставов по Сузунскому району Новосибирской области на исполнении находится 6 исполнительных производств 39-летнего гражданина Н. Он должен пройти административное наказание в виде обязательных работ общим сроком на 190 часов, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Должник злоупотреблял спиртным и неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За это ему были назначены административные штрафы на общую сумму около 3 000 рублей. Но штрафы мужчина не платил. Поэтому ему и вынесли административное наказание.

В органе местного самоуправления для должника сразу нашлось одно из самых востребованных занятий — уборка территории в рабочие дни в течение 4-х часов.

Однако работать неплатильщик тоже не захотел — через несколько дней он решил освободить себя от обязательных работ, вопреки решению суда.