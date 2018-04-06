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Новосибирского пьяницу изолировали от общества
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Новосибирского пьяницу изолировали от общества 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Так как новосибирец не захотел выходить на обязательные работы, он проведёт 13 суток в спецприёмнике.
В отделе судебных приставов по Сузунскому району Новосибирской области на исполнении находится 6 исполнительных производств 39-летнего гражданина Н. Он должен пройти административное наказание в виде обязательных работ общим сроком на 190 часов, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.
Должник злоупотреблял спиртным и неоднократно появлялся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За это ему были назначены административные штрафы на общую сумму около 3 000 рублей. Но штрафы мужчина не платил. Поэтому ему и вынесли административное наказание.
В органе местного самоуправления для должника сразу нашлось одно из самых востребованных занятий — уборка территории в рабочие дни в течение 4-х часов.
Однако работать неплатильщик тоже не захотел — через несколько дней он решил освободить себя от обязательных работ, вопреки решению суда.
Длительность временного «отпуска» оказалась намного короче, чем ожидал должник. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении гражданина Н. административные протоколы по ч.4 ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от отбывания обязательных работ), рассмотрев которые суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток.
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