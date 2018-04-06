Российские инженеры придумали уникальную технологию эффективной утилизации промышленных и бытовых отходов

Российские инженеры разработали инновационную технологию термической утилизации мусора. По словам создателей, система позволяет эффективно перерабатывать отходы без вредных выбросов. Более того, разработка также способна вырабатывать одновременно тепловую и электрическую энергии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников Национального технологического исследовательского университета «МИСиС».

Сообщается, что опытный образец уже прошел первые испытания. По словам создателей, главное преимущество отечественной технологии — «полное отсутствие вторичных отходов переработки».

Согласно техническому описанию системы, конструкция состоит из небольшой печи, которая позволяет переработать «более 170 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год и произвести 34 тысячи тонн шлака». В дальнейшем, после переработки, можно получить различные строительные материалы: дорожный гравий или плиты, а также тротуарную плитку или компоненты для теплоизоляции. При этом, «одновременно образуется металлический сплав, концентрат цветных металлов, и это тоже товарный продукт».

В частности, «в котле-утилизаторе

установки за час вырабатывается до 2,5 тонны энергетического пара, а в год — более 432 тысяч тонн. Это позволяет производить более 4320 МВт электроэнергии, что сопоставимо с энергозатратами небольшого города».

Инженеры уверены, что их технология позволит кардинально решить проблему мусорных полигонов, а также переработать огромное количество бытовых отходов. Тем не менее, для массового внедрения инновационного проекта на данном этапе требуются значительные инвестиции, порядка 80 миллионов евро.

Однако сотрудники «МИСиС» уверены, что при должном применении, окупаемость проекта не превысит и трех лет. По словам российских инженеров, этот показатель в разы превосходит мировой опыт в области утилизации отходов. По их мнению, при должном финансировании, внедрение технологии в массы может состояться уже в ближайшее время.