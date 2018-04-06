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Ночью на крыльце кинотеатра «Луч» в Красноярске произошла массовая драка
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Ночью на крыльце кинотеатра «Луч» в Красноярске произошла массовая драка 

АиФ Красноярск 27 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
На место вызвали наряд полиции, которая разнимала дерущихся. У них обнаружены ножи, кастеты и газовые баллончики. Без пострадавших не обошлось, сколько, пока информация нет, но судя по лужи крови с две бригады скорой, то их несколько. Горожане говорят, что из-за дешёвых билетов на ночные сеансы, в кинотеатре мобирается много молодёжи, и разборки там — не редкость. Не исключено, что драка произошла после проскотра кинопремьеры «Кролик Питер».
В полиции обещали прокомментировать инцидент чуть позже.
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