«Атмосфера 70-х»: Елена Летучая впечатлила поклонников новой фотосессией

Известная телеведущая Елена Летучая приняла участие в новой фотосессии и опубликовала некоторые снимки в своем Инстаграме. Звезда представила сразу несколько образов, каждый из которых получил множество комплиментов.

Елена Летучая нередко участвует в различных фотосессиях, в том числе в достаточно смелых. Например, в преддверии Нового года телеведущая удивила поклонников, снявшись обнаженной для календаря. Новый проект, в котором поучаствовала Елена, получился не таким откровенным, но также не лишенным изюминки. Летучая и ее напарник по съемке продемонстрировали историю романтической встречи, которая должна храниться в секрете. В каждом кадре Елена представала в новом образе, сохраняя при этом элегантный вид и атмосферу тайны. Фотографии получились настолько выразительными и реалистичными, что телеведущая, опубликовав их в своем микроблоге, даже в шутку указала в подписи отношение своего супруга к подобным снимкам.

«P. S. Фотосессия снята с полного согласия моего любимого мужа!» Подписчикам пришлись по душе как образы Елены, так и задумка показать интересную историю в серии снимков. Многие посчитали, что роль роковой красавицы как нельзя лучше подошла Летучей. Поклонники отметили, насколько хорошо телеведущая смогла передать эмоции на фотографиях и стали советовать ей попробовать себя в качестве актрисы. А кто-то и вовсе захотел увидеть представленный сюжет уже в виде фильма, желательно с Еленой в главной роли.

«Аж дух захватывает! Леночка, Вы прекрасны, шикарная фотосессия!» «Как искусно всё сделано! Воображение разыгралось, интересно теперь полную историю узнать.» «Как будто не фото посмотрела, а в кино сходила! Атмосфера фильмов 70-х годов.» «Елена, мы Вас видели в разных образах… Но это не сравнимо ни с чем, и ни с кем. Вы великолепны!»