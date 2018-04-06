Америка слишком бурно реагирует на Путина

Почему все так носятся с Владимиром Путиным

Президент России — беззастенчивый убийца. Диктатор. Он превратил страну, которая может похвастаться одной из богатейших культур на планете и которая до сих пор не изжила травмы коммунизма и анархии 1990-х годов, в коррумпированное криминальное государство. Он цинично использует прекрасную религию православного христианства для достижения своих аморальных целей. Он сеет раздор в таких странах, как Сирия Украина , укладывая женщин и детей в мешки для трупов.

Более того, Путин продвигает собственную версию консервативного авторитаризма как альтернативу либеральной демократии западного образца; если сегодня и идет «новая холодная война», то не потому, что российские бомбардировщики пролетают в опасной близости к воздушному пространству НАТО , а потому, что это старое как мир противостояние государств теперь включает в себя элемент глобальной идеологической битвы. Как и во времена холодной войны, кремлевский умелец внедряет на Западе пятые колонны и добивается в этом видимых успехов. Все на Западе начинают думать, что их лидеры являют собой некую разновидность невежд или профанов; на их фоне Путин по крайней мере кажется человеком, который знает, что делает.

Все это правда. Путин правит самой большой страной в мире, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, и он открыто презирает международные нормы. Разумеется, он должен вызывать у нас тревогу. Но это не значит, что нам следует его демонизировать.

Если вы хоть что-то знаете о Путине, то вам наверняка известно, что он чекист до мозга костей. А значит, перед нами мастер обмана и манипуляции. Почему российская операция 2016 года, каким бы ни было ее настоящее кодовое имя, стала для него успешной? Не из-за результатов выборов — Путин не настолько глуп, чтобы верить в то, что это его рук дело. Успехом стала убежденность в этом самого Запада или по крайней мере укоренившаяся в западном сознании мысль о том, что Путин сыграл здесь ключевую роль. Сотрудник КГБ знает, что страх — один из самых мощных рычагов влияния.

Вероятнее всего, по мнению Путина, администрация Трампа ничуть не превосходит его по силам, а может, и уступает ему. Несомненно, хаос в высших эшелонах американской власти создает некоторые возможности, но вместе с тем Трамп слишком изменчив и непредсказуем, чтобы им можно было манипулировать как обычным дураком (каким Путин, вероятно, считал двух его предшественников). Именно распространившаяся идея о сговоре с Россией заставляет администрацию Трампа действовать в отношении российских санкций гораздо более воинственно по сравнению с администрацией Обамы . А поскольку Россия имеет с Северной Кореей общую сухопутную границу, через которую в случае войны, безусловно, хлынут миллионы беженцев, устраиваемое Трампом бряцание оружием, вероятно, беспокоит Путина не меньше, чем любого другого члена # TheResistance.

Между тем выборы Трампа дали Путину одно важное преимущество: страх. Если раньше Запад только подшучивал над Россией, сегодня он видит в ее лице серьезную угрозу.

Путин должен быть счастлив. Неслыханная прибыль от пары-тройки рекламных объявлений на Facebook.

Я — француз, который по причинам, до сих пор не до конца понятным мне самому, ради куска хлеба следит за американскими новостями и политикой. Эта двойная перспектива позволяет мне замечать ряд особенностей. Выходящие во Франции новости об Америке на самом деле в большинстве своем не об Америке как таковой — они о нас самих. Национальное самосознание Франции — это мечта о мировом лидерстве, утраченном нами где-то в 19 веке. Американцы — это те, кем мы хотим быть. Но говорить об этом открыто мы не любим. Поэтому нам нужно, чтобы нам все время твердили: «Возможно, наша экономика уже лет сорок как в руинах, возможно, большая часть нашей молодежи сидит без работы, возможно, мы понятия не имеем, что делать с наплывом иммигрантов, возможно, наше международное влияние продолжает падать, но по крайней мере мы не такие, как эти американцы — христианские фундаменталисты, мужланы и расисты — которые позволяют своим беднякам и больным подыхать на тротуаре». Такая вот защитная реакция.

То же самое мы наблюдаем и в сообщениях американских СМИ о Путине. Даже не уделяя особого внимания новостям о недавних президентских выборах, вы наверняка в курсе того, что Путин фальсифицировал выборы и что он диктатор. Хорошо. Однако, переключая телеканалы и просматривая статьи, я ни разу не заметил, чтобы кто-то указал на рейтинг одобрения Путина — свыше 80 процентов. На самом деле за все время его пребывания в должности этот показатель никогда не опускался ниже 60 процентов. Сотрудник КГБ предпочитает не играть с огнем, но у Путина действительно не было необходимости в том, чтобы эти выборы фальсифицировать. Разумеется, он контролирует средства массовой информации и оппозицию, но в мире есть много стран, где авторитарный правитель, обладающий не менее действенными методами пропаганды, в целом вызывает у своих соотечественников презрение, особенно когда он, как Путин, находится у власти 20 лет. Если бы СМИ добросовестно освещали российские выборы, они бы попытались разобраться с этой стороной дела.

Если не считать того, что речь шла вообще не о России. «Конечно, наши лидеры отвратительны и некомпетентны, но по крайней мере они не Путин». (Справедливо! Я любого лидера «Большой семерки» — да, и Трампа тоже — поставлю выше Путина.) Но что происходит с современной демократией, если «мы», выбирая лидеров и политический курс, в конечном итоге все равно приходим к результатам, которые нам ненавистны? Путин и демократия кажутся антонимами, но даже по стандартам демократии — общественному одобрению, например — он, кажется, нас опережает. Это неудобный вопрос. Но разве не в этом состоит главное дело СМИ — задавать неудобные вопросы?

Путин — ненадежный человек, но мы сами лишили себя способности иметь с ним дело, отказавшись от попыток его понять. Вместо этого мы решили превратить его в козла отпущения и пугало.

Это вредит не только нашему пониманию того, с какой стороны подойти к России — это мешает нам разобраться в том, как справиться с нашими собственными проблемами.