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В Мексике фаворит выборов обещает изучить все контракты с нефтяниками
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В Мексике фаворит выборов обещает изучить все контракты с нефтяниками 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 6 апр — РИА Новости. Фаворит предстоящих 1 июля выборов президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока не принял решение об отмене энергореформы, но обещает проанализировать все контракты с нефтяниками «один за другим», передает агентство Notimex.
"Если контракты недобросовестны, вредят национальным интересам, мы их изменим. Мы изучим обязательства, достигнутые действующим правительством с нефтяными компаниями", — приводит агентство слова Обрадора.
Благодаря реформе энергетической отрасли, идущей в Мексике с конца 2013 года, впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции.
В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями. Среди иностранных игроков, уже работающих в Мексике, российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.
Согласно опубликованному газетой Heraldo de Mexico опросу, за кандидата от левых сил Лопеса Обрадора готовы проголосовать 31% избирателей.
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