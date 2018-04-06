Судно «Герои Арсенала» утонуло в Черном море в 2017 году из-за ошибки капитана

КРАСНОДАР , 6 апреля. / ТАСС /. Расследование дела о крушении судна «Герои Арсенала» в 2017 году, после которого удалось спасти только одного человека из двенадцати находившихся на борту, завершено. По данным следствия, к катастрофе привела ошибка капитана во время начинавшегося шторма, сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.

Стоявший на рейде в Керченском проливе сухогруз «Герои Арсенала» 19 апреля прошлого года потерпел крушение в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа — девять граждан Украины , двое россиян и один гражданин Грузии . Был спасен только моторист, его подняли из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа погибли, поиски восьми были прекращены на третий день после происшествия.

"В ходе следствия установлено, что теплоход… под флагом Панамы следовал с грузом зерна из порта Азов в нейтральные воды Черного моря, встал на якорь вблизи мыса Кыз-Аул Керченского полуострова с целью ожидания перегрузки зерна на накопитель. В ночь с 18 на 19 апреля 2017 года капитан теплохода в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта при высокой волне не вывел судно из штормовых условий в место укрытия, в результате чего судно затонуло", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дело квалифицировано по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц", санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы). В качестве обвиняемого по делу проходит капитан судна. В настоящее время он считается пропавшим без вести. Для признания капитана умершим в Темрюкский районный суд направлено заявление.