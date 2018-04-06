Что делать, если в общественном месте с вами произошел несчастный случай?

Недавние происшествия и последовавшие за ними проверки выявили массовые нарушения правил безопасности в крупных торговых центрах и других местах массового скопления людей по всей России . Халатное отношение сотрудников заведений способно привести к травмам посетителей. Получивший их человек, вынужден будет обратиться к медикам за помощью, после чего ему придется потратить определенную сумму денег на лечение. «360» разбирался, куда бежать, и что делать, чтобы получить компенсацию.

К сожалению, не все граждане знают о том, что ответственность в таких случаях должны нести владельцы учреждения. Если следовать согласно действующему законодательству, можно получить от них компенсацию.

Прежде всего обратимся к Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений, где под пунктом статьи номер 11 указано, что постройка должна отвечать определенным требованиям, чтобы снизить риск несчастных случаев. Если подобные случаи возникнут, владелец помещения или его арендатор должны нести за это ответственность, пока обратное не будет доказано судом.

Куда обратиться при несчастном случае?

Для начала необходимо зафиксировать травмы и обстановку на месте происшествия, что в дальнейшем станет вашим доказательством в деле. В первую очередь следует вызвать скорую, попросив у медиков заверенную копию карты вызова.

Когда врачи проведут осмотр, возьмите свидетельство о нанесенных повреждениях — в этом качестве может выступить заключение, справка или выписка. После этого нужно поспешить с обращением в полицию. Сотрудники органов имеют право потребовать записи с камер видеонаблюдения. Ролики должны храниться у представителей охраны зданий не менее трех суток.

По-возможности

желательно привлечь свидетелей произошедшего.

В какой форме жаловаться?

В случае отсутствия серьезного вреда здоровью достаточно уведомить администрацию заведения о проблеме. Вы ничего не получите в качестве компенсации, но поможете другим людям избежать повторения вашей участи.

Когда имуществу или здоровью нанесен серьезный вред, есть высокая вероятность компенсировать ущерб. Первым шагом станет попытка убедить администрацию решить дело мирным путем. Если при этом последует отказ, самое время составить обращение на имя руководства публичного места.

Если с вами не желают договариваться

Когда администрация предпочтет оставить вашу проблему без внимания, самое время написать заявление в суд. Вам может помочь Роспотребнадзор

После того как вы обратитесь к специалистам ведомства, они должны будут провести проверить вашу жалобу и определить причастных к происшествию лиц. Достаточно зайти на официальный сайт организации и воспользоваться специальным пунктом. В противном случае придется посетить отделение Роспотребнадзора в один из рабочих дней. Найти нужный вам адрес можно здесь.

В какой форме вам компенсируют ущерб?

Конечную сумму компенсации определяет суд. Решать, возместить ли вам материальный ущерб и моральный вред, он будет, ознакомившись с документами, которые вы должны будете предоставить.

Материальный ущерб учитывает стоимость вещей, которые были повреждены

из-за несчастного случая, в то время как к моральному относится не только оплата психологических страданий, но и физических травм. Чтобы сотрудники суда подсчитали итоговый объем компенсации вы должны принести им чеки, квитанции и записи в медицинской карте.