В Париже начала работу открытая лаборатория китайской компании Huawei

Париж, 5 апреля / Синьхуа / — 3 апреля в Париже официально начала работу открытая лаборатория китайской компании Huawei. В настоящий момент здесь трудятся представители более чем 50 передовых компаний. Ожидается, что лаборатория станет открытой площадкой совместных научных инноваций компании Huawei и ее партнеров в таких областях, как коммуникационная взаимосвязанность, интернет вещей, облачные вычисления, индустрия больших данных. (Синьхуа/Маттиас)

Париж, 5 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля в Париже официально начала работу открытая лаборатория китайской компании Huawei. В настоящий момент здесь трудятся представители более чем 50 передовых компаний. Ожидается, что лаборатория станет открытой площадкой совместных научных инноваций компании Huawei и ее партнеров в таких областях, как коммуникационная взаимосвязанность, интернет вещей, облачные вычисления, индустрия больших данных. (Синьхуа/Маттиас)

Париж, 5 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля в Париже официально начала работу открытая лаборатория китайской компании Huawei. В настоящий момент здесь трудятся представители более чем 50 передовых компаний. Ожидается, что лаборатория станет открытой площадкой совместных научных инноваций компании Huawei и ее партнеров в таких областях, как коммуникационная взаимосвязанность, интернет вещей, облачные вычисления, индустрия больших данных. (Синьхуа/Маттиас)

Париж, 5 апреля /Синьхуа/ — 3 апреля в Париже официально начала работу открытая лаборатория китайской компании Huawei. В настоящий момент здесь трудятся представители более чем 50 передовых компаний. Ожидается, что лаборатория станет открытой площадкой совместных научных инноваций компании Huawei и ее партнеров в таких областях, как коммуникационная взаимосвязанность, интернет вещей, облачные вычисления, индустрия больших данных. (Синьхуа/Маттиас)