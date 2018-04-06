В созданном при поддержке Китая мозамбикском сельхозпарке началась уборка риса

Шаи-Шаи / Мозамбик /, 5 апреля / Синьхуа / — В мозамбикском сельскохозяйственном парке «Ваньбао», созданном при инвестиционной поддержке Китайско-африканского фонда развития и расположенном недалеко от города Шай-Шай в провинции Газа на юге Мозамбика, 4 апреля состоялась церемония начала уборки свежего урожая риса сезона 2017-2018. (Синьхуа/Не Цзуго)

Шаи-Шаи /Мозамбик/, 5 апреля /Синьхуа/ — В мозамбикском сельскохозяйственном парке «Ваньбао», созданном при инвестиционной поддержке Китайско-африканского фонда развития и расположенном недалеко от города Шай-Шай в провинции Газа на юге Мозамбика, 4 апреля состоялась церемония начала уборки свежего урожая риса сезона 2017-2018. (Синьхуа/Не Цзуго)

Шаи-Шаи /Мозамбик/, 5 апреля /Синьхуа/ — В мозамбикском сельскохозяйственном парке «Ваньбао», созданном при инвестиционной поддержке Китайско-африканского фонда развития и расположенном недалеко от города Шай-Шай в провинции Газа на юге Мозамбика, 4 апреля состоялась церемония начала уборки свежего урожая риса сезона 2017-2018. (Синьхуа/Не Цзуго)