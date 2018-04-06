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На двух перекрёстках с Троллейной погасли светофоры
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На двух перекрёстках с Троллейной погасли светофоры 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 6 апреля на двух перекрёстках в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры — восстановить их работу специалисты планируют в течение полутора часов.
Отметки о том, что на перекрёстках улицы Троллейной с Плахотного и Пархоменко не работают светофоры, появились на Яндекс. Картах в девятом часу утра.
«Там работали «Электросети» — свои работы вели по этой же линии, и у нас поотключались рубильники. Бригада едет. Буквально в течение полутора часов перекрёстки будут восстановлены в полном режиме», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
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