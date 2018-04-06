На двух перекрёстках с Троллейной погасли светофоры

Утром 6 апреля на двух перекрёстках в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры — восстановить их работу специалисты планируют в течение полутора часов.

Отметки о том, что на перекрёстках улицы Троллейной с Плахотного и Пархоменко не работают светофоры, появились на Яндекс. Картах в девятом часу утра.

«Там работали «Электросети» — свои работы вели по этой же линии, и у нас поотключались рубильники. Бригада едет. Буквально в течение полутора часов перекрёстки будут восстановлены в полном режиме», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.