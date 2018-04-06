Ежедневные рейды в портах Находки проводят госинспекторы Росприроднадзора 

С 4 апреля 2018 года госинспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора начали ежедневные рейдовые мероприятия в местах перегрузки угля в порту Находка и порту Восточном, включая осмотры прилегающих водоохранных зон и внутренних морских вод. Такие меры приняты в целях оперативного пресечения нарушения действующего природоохранного законодательства, сообщает PRIMPRESS.
Установлено, что пыления угля на территории Находки в районах перегрузки угля не наблюдалось. Также госинспекторы выяснили,