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Ежедневные рейды в портах Находки проводят госинспекторы Росприроднадзора
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Ежедневные рейды в портах Находки проводят госинспекторы Росприроднадзора 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
С 4 апреля 2018 года госинспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора начали ежедневные рейдовые мероприятия в местах перегрузки угля в порту Находка и порту Восточном, включая осмотры прилегающих водоохранных зон и внутренних морских вод. Такие меры приняты в целях оперативного пресечения нарушения действующего природоохранного законодательства, сообщает PRIMPRESS.
Установлено, что пыления угля на территории Находки в районах перегрузки угля не наблюдалось. Также госинспекторы выяснили,
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