В Екатеринбурге двое парней отвлекли продавца и вынесли из киоска два букета цветов

Накануне в Екатеринбурге на улице Щорса двое молодых людей унесли из цветочного павильона два букета цветов, общей стоимостью больше пяти тысяч рублей. Парни действовали по нехитрой схеме: сначала они заболтали продавщицу, а когда женщина отвлеклась, быстро схватили два букета и выбежали на улицу.

— Они попросили флориста показать букет, который стоял в дальнем углу. Потом сказали, что хотят цветы из закрытой пачки роз, которая ещё не была выставлена на продажу. Пытались женщину запутать, — пожаловался сын владельца павильона по имени Семрал.

Заявление в полицию из-за 5500 рублей предприниматели пока писать не стали. Лица молодых людей попали на записи камер наблюдения, поэтому торговцы надеются, что парни согласятся добровольно вернуть взятое ими.

— Не садить же их из-за 5 тысяч рублей, но и справедливости хочется добиться, — сказал Семрал.

В феврале мы рассказывали про более хитрого цветочного вора. Мужчина предусмотрительно надел на лицо маску, перед тем, как стащить дорогой букет из экзотических цветов. Это произошло накануне Дня всех влюблённых. А зимой на Юго-Западе подростки похитили из киоска плюшевого медведя. При этом воришки уронили вазы с цветами.