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Президент Панамы пообещал ответить на санкции Венесуэлы
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Президент Панамы пообещал ответить на санкции Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 7 апр — РИА Новости. Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал ответить на введенные против его страны санкции со стороны Венесуэлы.
В четверг Венесуэла решила приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, для, как было объявлено, защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Copa Airlines.
"Мы не слышали о разрыве отношений, только о санкциях, это глупости, но правительство Панамы ответит на это очень энергично", — приводит панамский портал Telemetro заявление Варелы. По его словам, ответные меры сейчас готовит МИД, и они будут озвучены в ближайшее время.
Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а, значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.
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