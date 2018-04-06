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В белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы два новых резидента
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В белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы два новых резидента 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Минск, 6 апреля /Синьхуа/ — В четверг в белорусском индустриальном парке «Великий камень» были зарегистрированы два новых резидента. Об этом, по сообщению агентства БЕЛТА, рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.
Новыми резидентами стали ООО «Стандарт НУВО» и ООО «Дуомедика». «Стандарт НУВО» — это крупный инвестиционный проект в сфере новых материалов, предусматривающий строительство высокотехнологичной производственной базы для выпуска экологичных, мультибарьерных, биоразлагаемых, асептических упаковочных материалов для молочной и пищевой промышленности, не имеющих аналогов на территории стран ЕАЭС. Проект имеет ярко выраженный импортозамещающий и экспортно ориентированный характер. Рынками продажи продукции будут как страны Таможенного союза ЕАЭС, так и страны Европейского союза, поскольку спрос на высокотехнологичную биологически разлагаемую упаковку в Европе значительно выше, чем в странах ЕАЭС. Объем инвестиций составит порядка 12,5 млн евро, а количество работников после выхода на проектную мощность — более 200 человек.
"Проект ООО «Дуомедика» также является важным для индустриального парка и Беларуси в целом, в том числе в связи с его социальной направленностью и импортозамещающим характером, ориентацией на развитие новых технологий, не представленных в Беларуси", — сказал К. Коротеев. Этот проект предусматривает производство устройства для поддержания функции сердца и кровотока у людей с ослабленной сердечной мышцей. Оно принимает кровь из нижней камеры сердца и помогает перекачивать ее к другим жизненно важным органам. Устройство известно в медицинских кругах как Ventricular Assist Device или VAD, при этом в парке планируется производство VAD новейшего поколения. Начало производства запланировано на 2018 год. —0—
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