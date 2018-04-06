В белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы два новых резидента 

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Впервые в Узбекистане пройдет программа DigiGirlz

В Украине ввели электронные визы

На 3-м саммите Комитета по Меконгу рассмотрены вопросы укрепления сотрудничества в рамках региональных механизмов