Трамп хочет встретиться с Путиным, несмотря на санкции

Андрей Коробков профессор политологии Университета штата Теннесси «Логика абсолютно понятна, она во многом базируется на том, что Трамп все-таки имеет очень важный опыт работы в бизнесе. Он бьет именно по наиболее болевым точкам российской экономики, чтобы сделать эти санкции действительно эффективными. Уже давно Трамп играет в кошки-мышки с американской политической элитой. Обратите внимание, он высылает 60 российских дипломатов в солидарность с Великобританией , что очень приветствуется традиционной элитой, истеблишментом, после чего заявляет о том, что он приглашает Путина в США, после чего объявляет о введении новых санкций. Он все время делает шаги в том направлении, в которое он стремится — налаживание диалога с Путиным и попытки решить какие-то проблемы совместно. В то же время посылает [сигнал] основным сегментам американского истеблишмента, что он не дает спуска, что он продолжает давление на Россию по целому ряду направлений, в том числе и в отношении Сирии , и в отношении Украины , и в отношении ряда как внешнеполитических ситуаций, так и ситуаций в России».

Американские инвесторы обязаны до 5 июня разорвать все контракты с российскими компаниями, подпавшими под санкции. МИД заявил, что Россия не оставит решение американского Минфина без жесткого ответа. Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций, заявили в ведомстве, добавив, что США используют санкции для устранения конкурентов на зарубежных рынках. Имеет ли эта версия основания? Вот какое мнение высказал доцент кафедры политической теории МГИМО России Кирилл Коктыш

Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России «Она выдерживает проверку реальностью. На самом деле США пытаются вытеснить Россию в первую очередь, с европейского углеводородного рынка, и одновременно Штаты сами делают ставку на свою нефтедобывающую промышленность. Более того, два последних министра иностранных дел, то есть и Тиллерсон, и Помпео, так или иначе связаны с нефтянкой. И в этом плане говорить о том, что идет конкуренция с Россией за европейский рынок, и что Россию пытаются подвинуть на этом рынке, я думаю, да, вполне можно».