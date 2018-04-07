Трамп хочет встретиться с Путиным, несмотря на санкции 

Санкции не повлияли на желание Трампа встретиться с Путиным лично, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Она отметила, что президент США хочет иметь «хорошие отношения с Россией». Более того, по версии Сандерс, санкции должны заставить лидеров усилить диалог. Президенты, как отметила Сандерс, должны сесть и поговорить по существу. Таким образом, Трамп реализует гибкую политику, считает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:
Андрей Коробков профессор политологии Университета штата Теннесси «Логика абсолютно понятна, она во многом базируется на том, что Трамп все-таки имеет очень важный опыт работы в бизнесе. Он бьет именно по наиболее болевым точкам российской экономики, чтобы сделать эти санкции действительно эффективными. Уже давно Трамп играет в кошки-мышки с американской политической элитой. Обратите внимание, он высылает 60 российских дипломатов в солидарность с Великобританией, что очень приветствуется традиционной элитой, истеблишментом, после чего заявляет о том, что он приглашает Путина в США, после чего объявляет о введении новых санкций. Он все время делает шаги в том направлении, в которое он стремится — налаживание диалога с Путиным и попытки решить какие-то проблемы совместно. В то же время посылает [сигнал] основным сегментам американского истеблишмента, что он не дает спуска, что он продолжает давление на Россию по целому ряду направлений, в том числе и в отношении Сирии, и в отношении Украины, и в отношении ряда как внешнеполитических ситуаций, так и ситуаций в России».
Американские инвесторы обязаны до 5 июня разорвать все контракты с российскими компаниями, подпавшими под санкции. МИД заявил, что Россия не оставит решение американского Минфина без жесткого ответа. Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций, заявили в ведомстве, добавив, что США используют санкции для устранения конкурентов на зарубежных рынках. Имеет ли эта версия основания? Вот какое мнение высказал доцент кафедры политической теории МГИМО России Кирилл Коктыш:
Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России «Она выдерживает проверку реальностью. На самом деле США пытаются вытеснить Россию в первую очередь, с европейского углеводородного рынка, и одновременно Штаты сами делают ставку на свою нефтедобывающую промышленность. Более того, два последних министра иностранных дел, то есть и Тиллерсон, и Помпео, так или иначе связаны с нефтянкой. И в этом плане говорить о том, что идет конкуренция с Россией за европейский рынок, и что Россию пытаются подвинуть на этом рынке, я думаю, да, вполне можно».
В пятницу США ввели санкции против 38 российских юридических и физических лиц. В список попали и семь отечественных бизнесменов, в том числе, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Владимир Богданов. По данным журнала Forbes, только за один день санкций Дерипаска потерял 957 млн долларов. Сам бизнесмен уже заявил, что анализировать ситуацию собирается после празднования Пасхи.