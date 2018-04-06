Ещё
Корбин: глава МИД Великобритании вводит общественность в заблуждение по «делу Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корбин: глава МИД Великобритании вводит общественность в заблуждение по «делу Скрипаля» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава партии лейбористов Великобритании Джереми Корбин заявил, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон намеренно вводит в заблуждение общественность своими категорическими заявлениями о якобы «причастности» РФ к отравлению Скрипалей. Об этом сообщило издание The Daily Mail.
Корбин выступил с таким заявлением во время участия в предвыборном митинге, который прошел в британском городе Уотфорд.
Глава МИД категорически заявил, и думаю, что он использовал слово 101%, говоря о том, что вещество происходит из России. В  Портон-Дауне
не говорили об этом. Они сказали, что идентифицировали его как «Новичок», но не могут определить его источник,
— Джереми Корбин.
Вместе с тем Корбин предположил, что у Джонсона может быть
какая-то  информация, о которой он не сообщил
Портон-Дауну. Однако он также высказал мнение, что глава МИД Великобритании просто преувеличивает.
Либо у министра иностранных дел есть информация, которой он не поделился с  Портон-Дауном, или же это преувеличение. Я не знаю, что, но думаю, что нам необходим ответственный, бесстрастный подход к этому. Нам нужно добраться до источника этого (вещества — прим. ред.), чтобы предотвратить повторение (инцидента — прим. ред.) в будущем,
— Джереми Корбин.
Ранее постоянный представитель Великобритании при  Карен Пирс выдумала новый образ России — она сравнила страну со злодеем Мориарти из произведений Артура Конана Дойла.
360tv.ru: последние новости
Отдых в Таиланде обернулся долгом в 2,5 миллиона рублей для жительницы Нижегородской области Участница «Дома‐2» сломала нос ведущему Владу Кадони #churchtoo: как жертвы сексуального насилия со стороны священнослужителей перестали бояться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США55
ОЗХО провела инспекцию на территории России1
Найдены домашние животные Скрипалей5
Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»9
В Финляндии мужчина родил ребенка116
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение