Корбин: глава МИД Великобритании вводит общественность в заблуждение по «делу Скрипаля» 

Глава партии лейбористов Великобритании Джереми Корбин заявил, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон намеренно вводит в заблуждение общественность своими категорическими заявлениями о якобы «причастности» РФ к отравлению Скрипалей. Об этом сообщило издание The Daily Mail.
Корбин выступил с таким заявлением во время участия в предвыборном митинге, который прошел в британском городе Уотфорд.
Глава МИД категорически заявил, и думаю, что он использовал слово 101%, говоря о том, что вещество происходит из России. В Портон-Дауне
не говорили об этом. Они сказали, что идентифицировали его как «Новичок», но не могут определить его источник,
— Джереми Корбин.
Вместе с тем Корбин предположил, что у Джонсона может быть
какая-то информация, о которой он не сообщил
Портон-Дауну. Однако он также высказал мнение, что глава МИД Великобритании просто преувеличивает.
Либо у министра иностранных дел есть информация, которой он не поделился с Портон-Дауном, или же это преувеличение. Я не знаю, что, но думаю, что нам необходим ответственный, бесстрастный подход к этому. Нам нужно добраться до источника этого (вещества — прим. ред.), чтобы предотвратить повторение (инцидента — прим. ред.) в будущем,
— Джереми Корбин.
Ранее постоянный представитель Великобритании при Карен Пирс выдумала новый образ России — она сравнила страну со злодеем Мориарти из произведений Артура Конана Дойла.