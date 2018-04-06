Корбин: глава МИД Великобритании вводит общественность в заблуждение по «делу Скрипаля»

Корбин выступил с таким заявлением во время участия в предвыборном митинге, который прошел в британском городе Уотфорд.

Глава МИД категорически заявил, и думаю, что он использовал слово 101%, говоря о том, что вещество происходит из России. В Портон-Дауне

не говорили об этом. Они сказали, что идентифицировали его как «Новичок», но не могут определить его источник,

— Джереми Корбин.

Вместе с тем Корбин предположил, что у Джонсона может быть

какая-то информация, о которой он не сообщил

Портон-Дауну. Однако он также высказал мнение, что глава МИД Великобритании просто преувеличивает.

Либо у министра иностранных дел есть информация, которой он не поделился с Портон-Дауном, или же это преувеличение. Я не знаю, что, но думаю, что нам необходим ответственный, бесстрастный подход к этому. Нам нужно добраться до источника этого (вещества — прим. ред.), чтобы предотвратить повторение (инцидента — прим. ред.) в будущем,

— Джереми Корбин.