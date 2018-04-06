В пекинском парке «Люинь» проходит Культурный фестиваль ивы

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — В парке «Люинь» в Пекине в 8-й раз проходит Культурный фестиваль ивы. В этом году он продлится 3 дня, в течение которых пройдут чтения классических стихотворений об иве, конкурс каллиграфии, сеанс рисования с натуры, лекции по культуре. (Синьхуа / Ло Сяогуан)

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — В парке «Люинь» в Пекине в 8-й раз проходит Культурный фестиваль ивы. В этом году он продлится 3 дня, в течение которых пройдут чтения классических стихотворений об иве, конкурс каллиграфии, сеанс рисования с натуры, лекции по культуре. (Синьхуа / Ло Сяогуан)

Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — В парке «Люинь» в Пекине в 8-й раз проходит Культурный фестиваль ивы. В этом году он продлится 3 дня, в течение которых пройдут чтения классических стихотворений об иве, конкурс каллиграфии, сеанс рисования с натуры, лекции по культуре. (Синьхуа / Ло Сяогуан)