Carbot Animations: зерги в семейном кругу

Как перестать рисовать в стол и стать твоим лучшим другом

make smile not slime

Только что анонсировали Декарда Каина в Heroes of the Storm, поклонники ликуют (судя по сроку ожидания). Blizzard не стесняется пить из всех стаканов в поисках идей; но в данном случае важно рассказать, из-за кого этот долгожданный старичок вообще попал наконец под раздачу.

NB: Все ссылки скорее опциональны, без контекста можно не вчухать (но можно и). Контекст создается просто: заходите в любой плейлист, что вам ближе — и понеслась.

Тот самый ролик двухлетней давности

Джонатан Бёртон — молодой канадец, создатель ютуб-канала Carbot Animations. Несколько лет назад, выдавливая что-то пользительное из своего нарочито простенького, но броского и симпатичного стиля, он наткнулся на золотую жилу — и стал сочинять маленькие, по паре минут, зарисовки, где визуальный юмор и забавный визуал созданы друг для друга, как Утопия для Олега.

Конечно, мультики по популярным играм рисовали и до того (вспомнить хотя бы Skyrim). Но Carbot, во-первых, придумал формат своеобразного сериала — для начала по StarCraft.

А во-вторых, персонализировал юнитов как никто до него.

Вивек, Альмалексия, Сота Сил Как спустя время рассказал он сам, идея самой Blizzard сделать три максимально непохожие стороны — не фракции, но даже расы — сразу отразилась и на рисовке. Проводник зрителя в этот (не-) приветливый мультяшный мир — терраны, недалекие пухляши, непосредственные как дети. Их достойный противник — протоссы, вечно пафосные, вечно напряженные, будто Кратос в исполнении Ставицкого.

Но круче всех вышли зерги. Исключительно схематичной отрисовкой художник превратил всё это месиво из щупалец, слизи и когтей в шаловливую кодлу милых зверушек. Таким трогательным никто не смог сделать даже плюшевого Ктулху.

Один случай из пятидесяти, когда он не ухмыляется

Позже Бёртон окучил WoW; затем, в разной степени, свежие игры Blizzard. С какого-то момента студия стала с ним условно сотрудничать и ненавязчиво рекламировать по большим праздникам, что позволило играться с форматами. Из креативного «спин-оффа» It would be cool if…, где Бёртон в своем неподражаемом стиле непросыхающего контуженого гика представлял свои идеи для Heroes of the Storm, и родился по большей части сегодняшний концепт Декарда Каина. Впрочем, еще до того похожее вышло с Алексеем Стуковым

Практически все типовые выпуски так или иначе отражают и высмеивают либо классические и всем знакомые штампы, либо свежую и актуальную повестку дня. Так или иначе, формат «щекочущей руки на пульсе» полюбился тысячам (сегодня — почти 1 млн подписчиков), и негативных отзывов «карботу» практически никогда не оставляли.

Hey! It’s me, it’s Carbot, your best friend!

И это подводит к тому, о чем я вообще хотел написать пуще всего. Свежий взгляд — хорошо, маленький талант на глазах у большой корпорации — в данном случае тоже хорошо, но главное в другом. Мне с первых минут это показалось забавной оппозицией обычному интернет-юмору «по мотивам», натужному и, как правило, без искры, без отметинки-молнии на лбу. Бёртон обычно забавный и не более, но у него дурацкий запоминающийся голос, неплохой культурный багаж, он пробует разные стили, владеет искусством гэгов и базовой режиссурой.

Но главное (простите!) всё еще в другом. Всё затмевают его искренность и его семейность.

Он позвал своего отца спеть в этом ролике про всем известную Джайну:

А песня про Назибо еще лучше

Он попросил собрать денег для заболевшего раком пацана:

https://www.youtube.com/watch?v=jZ3A0Ml5DIQ

А потом заплакал, когда отец мальчика вышел на конвенте из толпы и поблагодарил его:

https://www.youtube.com/watch?v=wh04Plu7jtk&t=2410s

И это не фальшь, какой развелось, просто у него самого подрастает дитятко:

https://www.youtube.com/watch?v=h-nd7VwwHuA

Когда Blizzard врубились, какое золото перед ними с точки зрения интернет-рекламы через THAT FEELS, они срочно отправили к Бёртонам ребят с камерами, и те сняли про семью отличный десятиминутный ролик:

Это очень хорошее видео для жанра «говорящие головы по корпоративному заказу». Очень хорошее

И вот самым важным кажется не потерять в череде пародий, ярких картинок, меметичности и бесплодных слов эту самую человечность. И поэтому я продолжаю следить за Carbot, хотя в новый StarCraft не играл, WoW безразличен, а шутки часто в молоко.

Просто потому что я люблю хороших людей, и их отчаянно не хватает.

Конечно, само по себе это не слишком тянет на серьезный пост; поэтому хочется потормошить вас.

Какие выдающиеся, выплеснувшиеся за край примеры фан-творчества вы знаете и любите?

Кто из производных ютуба начал за здравие, а продолжает за милоту?

Кого докинуть под этот пост — и заслуживает ли это всё рассказа изначально (конечно-да-ты-только-посмотри-на-этих-зерглингов-уииии)?