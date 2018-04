#churchtoo: как жертвы сексуального насилия со стороны священнослужителей перестали бояться

Сотни женщин сообщили о домогательствах и сексуальном насилии, которое они испытали со стороны служителей разных организаций под крылом Христианской церкви. Жертвы делились своими историями в социальных сетях, сопровождая публикации хэштегом #churchtoo. Таким образом в Сети набрал обороты новый флешмоб.

В прошлом году американки Эмили Джой и Ханна Паасш поделились историями из своей юности, когда они являлись послушницами христианских образовательных заведений, где пережили приставания со стороны представителей духовенства.

Для них стало настоящим шоком, что в атмосфере пуританского ханжества мужчина, выдающий себя за служителя бога способен воспользоваться собственной властью для удовлетворения плотских влечений. Как позже выяснилось, священники, которые домогались до них, проделывали то же самое неоднократно и с другими послушницами.

20 ноября прошлого года Паасш приняла решение запустить флешмоб с хэштегом #churchtoo, не сильно веря в успешность затеи. Когда проснувшись утром, она обнаружила как пользователи Twitter массово делятся своими собственными секретами, для нее это стало настоящим откровением.

Ее потрясла не только откровенность, на которую были готовы другие испытавшие ужас быть жертвой насильника, но и их число. Позже к желающим поделиться переживаниями добавились и те, кто посчитал необходимым поддержать жертв, соглашаясь, что церковь — не место для извращенцев.

В результате дискуссий удалось раскрыть историю пастора из Уичито (штат Канзас), который насиловал несовершеннолетнюю девушку на протяжении трех лет с 2012 по 2015 год. Когда жертва попыталась привлечь внимание к проблеме, вышестоящее церковное руководство приложило усилия чтобы замять скандал.

Однако, суд в конце-концов

состоялся. В начале марта на заседании было установлено, что 48-летний

Чонси М. Волкер долгое время пользовался беззащитностью

15-летней

девушки в среднем от двух до четырех раз в неделю.

В конце месяца еще одно громкое дело попало на страницы прессы. На этот раз в суд на церковь мормонов подала МакКина Денсон, обвинив главу церкви Иисуса Христа Святых последних дней Джозефа Бишопа в сексуальном насилии. Он отвел ее в изолированную комнату и там надругался над ней. Власти духовной организации, согласно материалам дела, знали о случившемся, но никак не отреагировали.

Доказать виновность Бишопа помогла аудиозапись, которую Денсон сделала, вновь встретившись со своим насильником спустя годы. Она вскользь спросила его о прошлом, на что он ответил, что с трудом припоминает дела ушедших дней, но попросил простить его за «сексуальное влечение». Раскаиваясь, он назвал себя «сексуальным хищником» и отметил, что занимаемая им должность заставляет его страдать еще сильнее. Тогда же он обронил детали аналогичных действий в отношении других женщин.

Громкие скандалы привлекли внимание к сообществу в Twitter и пользователи стали делиться еще большим количеством ужасающих извращений со стороны священников. Пользователи регулярно публикуют заголовки газет вроде «Пастор баптистской церкви призвал проигнорировать сексуальные действия в отношении детей»

Police: Baptist Pastor Turned Blind Eye To Child Sexual Assaults https://t.co/cGs8Z0Idsq

— Amy Smith (@watchkeep) April 4, 2018

Там же стали попадаться и еще более страшные рассказы вроде того, где христианский священник из Индии был обвинен в убийствах тяжело больных пожилых прихожан, после которых он добывал из их трупов кости и органы.

From #soul harvesting to bone harvesting. Christian NGO can do anything in INDIA #churchtoo#YouDontKnowEvangelicals https://t.co/kOEyAgoF33

— No Conversion (@noconversion) March 28, 2018

А также других случаях, когда церковное руководство было знакомо с проступками своих служителей, но вместо помощи жертвам запугивало их и останавливало расследования.

#HowtoEvangelical when there are 6 charges that a Christian College employee molested victim shame, harass & intimidate the minor victims & their families til they are unable to testify & the case dropped then harass more #Metoo #ChurchToo #PensacolaChristianCollege #MarkLabins

— Cathy Harris (@Cathy_Harri) March 29, 2018